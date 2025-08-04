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〈財經週報-投資趨勢〉股6債4退場？資產配置翻開新篇章

2025/08/04 05:30

股票和債券之間的相關性已變得高度正相關股票和債券之間的相關性已變得高度正相關

■蕾米‧奧盧-皮坦

隨著全球政經局勢風起雲湧的轉變，傳統資產配置策略的保護力漸漸失效。曾獲追捧的「股6債4」配置，已無法有效應對當前高通膨、利率波動、地緣政治緊張等複合性風險，迎戰環境的轉變，投資人須重新審視其資產配置結構，以建立能更好因應新秩序的投資策略。

股債不再是負相關 債券角色正在轉變

債券與股票之間的負相關性趨勢逐漸消失，使得傳統認為債券具備的避險角色失效。在長期通膨壓力與政策緊縮環境下，債券不再是投組穩定器，而應被視為收益來源。如此定位轉變，意味著投資人無法再依賴單一資產作為風險對沖工具，而是要構建一個能全面性抵禦不同市場衝擊可能的多元化投資結構。

策略添新意 私募與另類資產崛起

投資人應將焦點轉向私募股權與私募債券、再生能源基礎建設、大宗商品、巨災債券與對沖基金等另類資產類別。由於另類資產可提供的價值更多元，且其績效成長驅動因素與一般市場發行的資產截然不同，可以提供傳統投資策略所無法實現的多元分散程度。

地緣政治與政策 成為核心驅動力

全球政經正在面臨結構性的改變，如人口老化、政府財政壓力以及全球化供應鏈的重塑，皆在改變資產的定價機制與投資風險來源。在這樣的背景下，市場情境分析與風險情境模擬變得更加重要，資產配置的調整也應納入這樣完整的架構，以提升投資組合的應變力與持久力。

中國與新興市場 重新定位

此外，中國與新興市場的角色也正被重新定義。部分主權基金已開始將中國視為獨立配置區塊，藉此掌握區域成長動能。再加上綠能、高科技先進製程與數位基礎建設的新趨勢驅動，新興市場正逐漸回到長期配置的核心。

世局越亂 主動式管理越有價值

當公司和產業基本面對股票報酬率影響大於宏觀經濟因素，通常就是當經濟和金融市場不確定性較大時，股市報酬率可能更加分散，此時更凸顯主動式管理的價值，以提升投資精準度、效率與風險控制力。

解決方案是什麼？

最適合目前和未來市場的最佳投資組合組合是什麼？投資人需要解決以下主要問題：股市和債市波動將持續，兩者間的相關性仍將持續。

解決方案是什麼？面對變局，投資人的眼光與思維也必須與時俱進，資產多元化納入另類資產，並加大主動管理的投資部屬可能是關鍵。資產配置，不僅是保值的工具，更是前瞻性風險管理的體現。（作者為施羅德全球多元資產投資團隊主管）

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