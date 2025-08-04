〈財經週報-投資趨勢〉股6債4退場？資產配置翻開新篇章

股票和債券之間的相關性已變得高度正相關

■蕾米‧奧盧-皮坦

隨著全球政經局勢風起雲湧的轉變，傳統資產配置策略的保護力漸漸失效。曾獲追捧的「股6債4」配置，已無法有效應對當前高通膨、利率波動、地緣政治緊張等複合性風險，迎戰環境的轉變，投資人須重新審視其資產配置結構，以建立能更好因應新秩序的投資策略。

股債不再是負相關 債券角色正在轉變

債券與股票之間的負相關性趨勢逐漸消失，使得傳統認為債券具備的避險角色失效。在長期通膨壓力與政策緊縮環境下，債券不再是投組穩定器，而應被視為收益來源。如此定位轉變，意味著投資人無法再依賴單一資產作為風險對沖工具，而是要構建一個能全面性抵禦不同市場衝擊可能的多元化投資結構。

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策略添新意 私募與另類資產崛起

投資人應將焦點轉向私募股權與私募債券、再生能源基礎建設、大宗商品、巨災債券與對沖基金等另類資產類別。由於另類資產可提供的價值更多元，且其績效成長驅動因素與一般市場發行的資產截然不同，可以提供傳統投資策略所無法實現的多元分散程度。

地緣政治與政策 成為核心驅動力

全球政經正在面臨結構性的改變，如人口老化、政府財政壓力以及全球化供應鏈的重塑，皆在改變資產的定價機制與投資風險來源。在這樣的背景下，市場情境分析與風險情境模擬變得更加重要，資產配置的調整也應納入這樣完整的架構，以提升投資組合的應變力與持久力。

中國與新興市場 重新定位

此外，中國與新興市場的角色也正被重新定義。部分主權基金已開始將中國視為獨立配置區塊，藉此掌握區域成長動能。再加上綠能、高科技先進製程與數位基礎建設的新趨勢驅動，新興市場正逐漸回到長期配置的核心。

世局越亂 主動式管理越有價值

當公司和產業基本面對股票報酬率影響大於宏觀經濟因素，通常就是當經濟和金融市場不確定性較大時，股市報酬率可能更加分散，此時更凸顯主動式管理的價值，以提升投資精準度、效率與風險控制力。

解決方案是什麼？

最適合目前和未來市場的最佳投資組合組合是什麼？投資人需要解決以下主要問題：股市和債市波動將持續，兩者間的相關性仍將持續。

解決方案是什麼？面對變局，投資人的眼光與思維也必須與時俱進，資產多元化納入另類資產，並加大主動管理的投資部屬可能是關鍵。資產配置，不僅是保值的工具，更是前瞻性風險管理的體現。（作者為施羅德全球多元資產投資團隊主管）

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