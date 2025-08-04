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〈財經週報-國際展望〉美股吹起勝利號角 「又大又美」藍籌股綻放投資價值

2025/08/04 05:30

重量級企業財報數據亮眼，是推動美股指數走揚的主要因素。（路透）重量級企業財報數據亮眼，是推動美股指數走揚的主要因素。（路透）

■林良一

上週全球投資人最關注的不外乎三件大事：美國聯準會（Fed）利率決策會議、美股財報季登場，與8月1日對等關稅正式生效。首先，市場期待的美國聯準會降息再次缺席；然而美股不僅沒有因此氣餒，反而受惠於重量級企業財報和財測展望優於預期，帶動主要美股指數勁揚。最後，對等關稅這場大戲是否已走到最終篇章？答案可能只在美國總統川普心中了；所幸，市場對關稅衝擊已有預期心理，利空逐漸鈍化，縱使波動難免，但幅度將有所收斂。

展望美股後市表現，近期多家專業機構陸續上調了對標普500 指數的年底目標價。以金融巨頭富國銀行（Wells Fargo）為例，從先前的5,900–6,100點，調高至6,300–6,500點，並強調持續看好具備成本轉嫁能力的美國大型股。顯示美股雖面對宏觀經濟挑戰與高估值壓力，但在企業獲利推動下，仍具有相當的上行動能。

降息只聞樓梯響 Fed暗示美經濟穩健應正向看待

上週召開的Fed7月份FOMC會議，決議將聯邦基金利率目標區間保持在4.25%–4.50%，已是自去年12月宣布降息1碼後，連續第5次按兵不動；美國總統川普聲聲呼喚的降息，再度是「只聞樓梯響，不見人下樓」。同時，市場對9月降息機率，以及對全年降息幅度的預估，也雙雙進一步收斂。

不過，有別於今年年初市場一度擔憂若通膨失控，Fed可能會提前終結降息循環。目前Fed依舊保持在降息路徑上，且觀察本次利率決議，隱含著Fed並不認為美國經濟有快速惡化的徵兆。對美股後續發展而言，待降息時程延後的失望情緒淡去後，市場終將回歸基本面；尤其美國經濟表現有撐，應是值得投資人正向看待的訊號。

藍籌股財報亮眼激勵美股走揚 AI賽場將助長大者恆大

回顧上週推動美股指數走揚的主要因素，來自於重量級企業發布亮眼的財報數據。尤其Google、微軟、臉書、蘋果與亞馬遜等，在營收表現上都繳出了超乎市場預期的成績單。但比起營收表現，市場更在乎這些企業巨擘對下一季的財測，除了亞馬遜態度趨向保守，引發股價一度震盪外，Google宣布將調高未來資本支出，微軟、臉書與蘋果也持樂觀看法。

由此可看出，即便市場有一派聲浪，擔憂大型藍籌股的估值偏高。但在角逐AI應用的賽場上，這些市值龐大、營運穩健的藍籌股，擁有穩固的現金流，資本支出實力遠勝於中小型企業。再者，關稅將促成全球供應鏈洗牌，成本墊高的風險恐難以避免，但大型藍籌股把持技術護城河，擁有較高的市場定價權，亦有助於緩解這類外部衝擊。最重要的是，美國將維持相對較高的利率環境一段時間，對比大型企業擁有穩健營收護體，能夠扛下融資成本增加的壓力，但相形之下中小型企業的營運將面臨挑戰。

綜合上述考量，美國藍籌股憑藉財務穩健、技術護城河與長期成長潛力的三大優勢，仍會是現階段與未來一段時間內，最受市場資金青睞的寵兒。除了科技巨擘外，一旦經濟出現放緩徵兆，資金也有較大機率會轉向價值型藍籌股，如消費、醫療及金融產業。（作者為統一美國50 ETF經理人）

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