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台幣強升 金控海外曝險Q2季減7.21％

2025/08/04 05:30

今年第二季底金控集團海外曝險金額合計27.03兆元，季減7.21％、年減3.56％。（中央社資料照）今年第二季底金控集團海外曝險金額合計27.03兆元，季減7.21％、年減3.56％。（中央社資料照）

金融業上半年獲利大減近4成

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國對等關稅導致全球金融市場震盪，加上台幣強升導致外幣計價資產折算後縮水，我國金控海外曝險大降！根據統計，今年第二季底金控集團海外曝險金額合計二十七．○三兆元，季減七．二一％、年減三．五六％，其中對美國曝險續居冠，但曝險金額跌破十兆元、來到九．五六兆元，年減二．七八％；對中國曝險則降至一．九兆元、年減十四．五七％。

所謂「曝險」，指「放款」、「投資」及「同業拆存」，而金控集團旗下涵蓋銀行、保險、證券及租賃等子公司。根據金管會統計，今年第一季金控集團海外曝險首度突破二十九兆元、創下史上新高，但第二季海外曝險降至二十七兆二六七億元，較上季大減二兆九八八億元，較去年同季則減九九六七億元。另，第二季底金控集團國內投資帳上收益約一八一億元，海外投資帳上虧損二二二億元、較上季收斂逾三成。

其中，美國續居金控最大曝險國家，但對美曝險降至九兆五六三五億元、占比三十五．四％，較去年同季減少二七三八億元；對中國曝險一兆八九五八億元居次、約占七％，較去年同季減少三二三三億元；第三到第十名則依序為法國、英國、澳洲、日本、南韓、香港、加拿大及阿拉伯聯合大公國。

另，上半年金融三業獲利合計三七八一．一六億元、年減三十七．五％。其中銀行業稅前盈餘三○一八．八億元、年增○．九％；保險業獲利一九四億元、年減九十一．六％，其中壽險業獲利三十五億元、年減二一一○億元或九十八．四％，主因台幣暴力升值，帳面出現巨額匯損；產險業獲利一五九億元、年增四．六％。

至於證券、期貨及投信業，上半年稅前淨利合計五六八．三六億元、年減二十五．三一％，主因證券商獲利大減，其中證券商稅前淨利三九五．六三億元、年減三十四．五六％，因股市震盪影響績效；期貨商稅前淨利四十六．七億元、年增十二．○四％；投信業稅前淨利一二六．○三億元、年增九．八七％。

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