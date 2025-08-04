鄭麗君昨返台︰談判會繼續進行

赴美進行經貿談判的行政院副院長鄭麗君昨日清晨返台。（中央社）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國已公布台灣適用關稅「暫時性稅率」二十％，赴美進行經貿談判的行政院副院長鄭麗君昨日清晨返台表示，「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率」。

美國對台課徵二十％對等關稅，將從美東時間八月七日凌晨開始生效。賴清德總統上週五在總統府因應關稅記者會指出，台美經貿談判雖然還沒有總結會議和最終稅率，但已經有階段性成果，此刻不宜貿然定位說是成功或失敗。

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賴總統提及，會致力爭取「二三二條款」不對台灣ICT（資通訊）、電子零組件產業造成衝擊，在調查公布前只會做原則性磋商，之後才會進一步談判，屆時情況將明朗。

據了解，美國預計將在八月公布「二三二條款」半導體關稅，由於台灣輸往美國的產品，以資訊電子產品為大宗，我方談判團隊盼台灣的半導體能列入最低稅率級距。

政院人士指出，台美談判還會繼續進行，有相關進展會再適時對外說明。針對全球新的經貿情勢，行政院長卓榮泰也已指示，政府會「盡速協助產業適應世界貿易新秩序」，調整支持產業的各項措施，維持產業以及國家的國際競爭力，並「透過擴大內需的方式，增加台灣的經濟發展動力」，讓台灣未來能穩定前行。

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