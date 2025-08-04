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關稅傷股神 巴菲特消費事業營利降4%

2025/08/04 05:30

因美國總統川普提高進口關稅，波克夏旗下的消費品事業包括Jazwares等遭到打擊，第二季營業利益下跌4％。圖為今年5月波克夏海瑟威股東會時，在Jazwares攤位上所展售的巴菲特肖像（左）毛絨玩具。（美聯社資料照）因美國總統川普提高進口關稅，波克夏旗下的消費品事業包括Jazwares等遭到打擊，第二季營業利益下跌4％。圖為今年5月波克夏海瑟威股東會時，在Jazwares攤位上所展售的巴菲特肖像（左）毛絨玩具。（美聯社資料照）

紐時︰關稅成本轉嫁漸浮現 美國消費者將感到漲價壓力

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國股神巴菲特（Warren Buffett）掌舵的波克夏海瑟威表示，其消費品事業因美國總統川普提高進口關稅而遭到打擊，第二季營業利益下跌四％。《紐約時報》報導，川普的關稅政策正使美國企業逐漸將增加的成本轉嫁消費者，讓消費者開始感受到關稅的壓力。

波克夏旗下事業遍布各個產業，被視為美國廣泛經濟的縮影，因此業績表現備受投資人關注。波克夏旗下的消費品事業包括鮮果布衣、Jazwares、Brooks Sports，該公司表示，因銷量下滑、關稅和事業重組，第二季營收年跌五．一％至一．八九億美元，關稅已導致訂單和出貨延宕。該公司旗下的食品製造商卡夫亨氏第二季也打銷三十七．六億美元資產。

波克夏表示，第二季營業利益一一一．六億美元，較去年同期下跌四％，包括匯損八．七七億美元。該公司目前持有接近創紀錄的現金三四四一億美元，已連續十一季賣股金額高於買股，且從去年五月至今年七月中都未買回自家股票。

CFRA Research分析師塞佛特（Cathy Seifert）表示：「波克夏和美國經濟正處在一個轉捩點，我不認為市場將會接受波克夏的財報平平，又沒買回自家股票。」

另，《紐約時報》報導，在川普總統發動貿易戰初期，許多美國企業選擇吸收額外關稅成本；但有證據表明，面對利潤率不斷下降，為維持價格穩定，他們已別無選擇，開始把與關稅相關的成本轉嫁給消費者，凸顯關稅可能在未來幾個月對價格產生更明顯的影響。

大型美企利潤率降 開始漲價

美國政府最新公布的數據顯示，六月受關稅影響較大的商品價格上漲，例如家具、玩具和家電。近期包括愛迪達、寶潔、史丹利百得（Stanley Black & Decker）和其他大型企業均表示，他們要嘛已經漲價，要嘛計畫很快漲價，以抵消關稅成本。沃爾瑪、孩之寶和美泰兒等公司也都警告，關稅將導致價格上漲。

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