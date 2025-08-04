〈財經週報-看盤焦點〉不確定性降低 台股有望回歸基本面

台灣對等關稅暫時為20%，台股1日盤勢跌幅收斂、走勢震盪，終場下跌108.14點。（法新社）

■周敬烈

美國白宮公布台灣對等關稅暫時為20%，壓抑1日台股走勢。不過，隨後盤勢跌幅收斂、走勢震盪，金融和中小型股翻紅，終場下跌108.14點，收23,434.38點，5日和10日短均線失而復得，成交值4,012.08億元。

回顧近期台股，整體上延續5月來走勢，AI持續為盤面主流，除了受惠長線正向產業趨勢有所表現外，表現亮眼的第二季財報題材也讓其主流地位更加穩固。

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例如：PCB族群明顯受惠第二季財報題材；其他包括：PCB上游原料如銅箔、玻纖族群在缺貨題材帶動下也強勢表態；AI伺服器EMS與各式零組件供應鏈表現也相對強勢。

AI需求仍強 台灣半導體及硬體供應鏈受惠

就產業面來看，AI需求依然強勁，美國大型雲端服務業者（CSP）仍在加碼資本支出，各國政府也積極投入，AI基礎建設的軍備競賽持續，有利台灣半導體及硬體供應鏈，挹注獲利成長。

目前國際主要CSP近期公布之AI應用使用量持續走高，市場對於AI投資能否順利變現之質疑聲漸歇，搭配輝達GB200出貨量逐月提升及 CSP業者 ASIC訂單增量帶動AI供應鏈第二季股價表現亮麗，但短期漲幅已大且鄰近半年報公布，建議留意獲利了結賣壓。

針對美方宣布台灣關稅20％部分， 2024年美國平均進口關稅稅率為2.3%，隨著對等關稅開徵，5月份稅率上升至8%，就目前公佈稅率來看，年底稅率將在16%以上。

232條款影響 才是大魔王等級

對台灣而言，除了20%關稅外，美國未來進口需求是否下滑值得密切注意；其中關於20%關稅部分，考量多數電子產品屬於232調查範疇，豁免於對等關稅，232調整結果對電子業影響更值得重視；傳產業部份，工具機、精密扣件等產業可能受到影響較大；內需型產業影響程度仍有待我方開放事項公佈來判斷。

總結來說，各國關稅已經陸續拍板，企業運作將有跡可循，急單效應可能放緩，這部分未來需要進一步關注，但對於股市不確定性因素則可望下降，下一步則有待232調查結果公佈，股市可望重回基本面。

AI類股在高成長支撐下，評價面相對高於其它族群，但以PEG來看尚屬合理，只要營收能維持動能，AI族群仍可持續主流地位。目前加權指數PE約在近十年的平均值亦無明顯高估，第二季財報亦是市場近期的明燈。這部份仍是AI類股的勝場。

在非電部分，傳產股操作策則建議選股重選市。題材上因企業獲利有望重新主導行情，故仍建議留意短線漲多所面臨的評價與調節壓力。

佈局仍以AI為主 可留意低基期股機會

至於其他需要留意的地方，除了企業財報，美國物價動向牽動聯準會再次降息的決策（9月），則是另一個觀察重點。另外就是232調查結果是重中之重；近期美元指數走勢也需要再關注。佈局上仍建議以AI為主，但或可伺機留意低基期股的布局機會。（作者為安聯台灣科技基金經理人）

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