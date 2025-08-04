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〈財經週報-台股熱點〉AI帶動強勁需求 玻纖布缺貨直到明年

2025/08/04 05:30

玻纖布上半年營收一覽表玻纖布上半年營收一覽表

記者卓怡君／專題報導

全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）上個月宣布自8月1日起旗下複合材料事業本部相關玻纖產品售價全面調漲20%，帶動玻纖布供應吃緊，推升國內玻纖布相關族群股價強勢噴出，市場預估高階玻纖布材料缺貨恐直到明年下半年，包括富喬（1815）、台玻（1802）、德宏（5475）、建榮（5340）值得留意。

因AI伺服器、800G網路交換器、低軌衛星、HPC（高速運算）等晶片運算速度太快產生高熱，對較大PCB載體面積造成翹曲與散熱難題，需高階CCL（銅箔基板）及玻纖布解決，相關材料在AI應用越來越重要，根據市場預估2024年至2026年高階CCL市場需求CAGR（年複合成長率）達26%，供給端CAGR僅7%，高階CCL及玻纖布供不應求，產品單價及產值增加5至7倍。

高階玻纖布供不應求

富喬預估，針對AI伺服器、800G交換器相關高階材料Low DK產品出貨持續放大，Low DK先進製程產能比重將由目前的20%，第四季提升至50%以上，今年持續擴大資本支出，AI伺服器所需關鍵Low DK已完成專利布局並進入量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重。

台玻董事長林伯豐日前表示，玻纖布的Low DK 2（第二代低介電玻纖布）和Low CTE（低膨脹係數玻纖布）呈現全球缺貨，現在能供應的只有日東紡和台玻，公司正加速投入擴產與技術提升，預計投入22.5億元資金做為現有廠房改建，預計1年至1年半陸續投產，台玻目前一代及二代低介電Low DK玻纖布、低膨脹係數Low CTE玻纖布等3款產品均通過客戶認證採用。

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