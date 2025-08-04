〈財經週報-台股熱點〉AI火箭啟動 概念股強勢收紅

AI代工廠上半年營收一覽表

記者方韋傑／專題報導

台灣電子代工廠持續強化旗下AI伺服器業務能量，受惠於市場需求持續強勁，加上輝達GB300伺服器新架構平台第三季即將小量出貨，帶動概念股7月股價強勢收紅，其中鴻海（2317）單月勁揚10.55%，緯穎（6669）強漲9.28%，廣達（2382）上漲2.55%，緯創（3231）與和碩（4938）、仁寶（2324）分別都有0.1%至5%不等的漲幅。

儘管美國總統川普8月1日公布台灣對等關稅稅率20%，但暫時未對AI伺服器產品形成衝擊，目前電子五哥各家業者皆不排除美方後續繼續調整稅率的可能性。此外，美國政府預計會在下週公布「232條款」更動細節，由於事關半導體產業，將會影響到AI伺服器的核心晶片，因此受到AI電子代工廠的高度關注。

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兩利多加持 AI打強心針

目前台廠表示客戶訂單時程皆無變動，拉貨態度明確且堅決。從產業角度來看，美國對於輝達H20與超微MI308晶片出口許可，陸續進入審查程序，短期內即可出貨至中國，加上谷歌母公司Alphabet已定調今年資本支出預計從750億美元（約新台幣2.25兆元）提升至850億美元（約新台幣2.55兆元）。兩項利多皆在充滿不確定性因素的大環境下，為AI基礎設施市場打下強心針。

國際市調機構顧能最新報告指出，全球企業面臨地緣政治與經濟雙重壓力，但預估今年全球IT支出規模仍上看5.43兆美元（約新台幣162.52兆元）、年增7.9%；其中，今年全球資料中心系統支出預估將達4748.83億美元（約新台幣14.2兆元），年增幅度較去年上升2.1個百分點，達到42.4%，主要動能來自於AI伺服器的爆發式需求，預期至2027年，此區塊的資本支出規模將是傳統伺服器的3倍。

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