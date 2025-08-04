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〈財經週報-壽險匯損〉拉高避險比重 兩壽險業5月仍小賺

2025/08/04 05:30

南山人壽在外匯避險策略上較為保守，5月獲利1,300萬元。（記者靳昌玲攝）南山人壽在外匯避險策略上較為保守，5月獲利1,300萬元。（記者靳昌玲攝）

記者吳欣恬／專題報導

今年5月新台幣單月狂升，6大壽險公司僅國泰人壽獲利4.4億元、南山人壽獲利1,300萬元，其他4家皆為虧損。（資料照）今年5月新台幣單月狂升，6大壽險公司僅國泰人壽獲利4.4億元、南山人壽獲利1,300萬元，其他4家皆為虧損。（資料照）

今年5月新台幣單月狂升6.98%，6大壽險業者稅後總計虧損348.91億元，僅國泰人壽獲利4.4億元、南山人壽獲利1,300萬元為正數。國泰人壽去年底趁無本金交割遠期外匯（NDF）貶值時增加部位，拉高傳統避險比重；南山人壽則受益於美國AIG集團經營時的強化準備，高達404億元轉入外匯價格變動準備金，新制上路即可直接沖抵。

國泰人壽執行副總林昭廷透露，國壽自去年底到今年第二季持續提高避險比重，從去年底約65%，趁NDF貶值時、成本低於換匯（CS）時，逢低布局增加部位；今年第一季底，傳統避險比重已拉高到69%；同時也把天期拉長，並增加雜幣部位，提高替代避險的有效性。

不受新台幣強升影響 國泰金5月賺4.44億

林昭廷表示，台幣不可能永遠獨強，因此仍會採取一籃子避險；而NDF價格牽涉到市場預期，反應行為經濟學的機制，很難有交易平穩的時候。

國壽的美元計價資產僅約5,000億元屬於淨曝險，4月新台幣升值3.6%，匯損僅約73億元；如果加上NDF增加的評價利益，實際上4月匯損只有54億元。5月金管會同意適用外匯價格變動準備金新制，國壽匯損全數充抵，帳面上沒有匯損。國壽6月底外匯價格變動準備金尚有逾560億元的餘額，有助強化外匯波動抵禦能力。

南山人壽董事長尹崇堯則表示，南山在外匯避險策略上較為保守，傳統避險比率約有66%，加上一籃子貨幣甚至超過7成。受惠於過去美國AIG集團經營時期會提列高於法規要求的準備金，作為強化準備，在外準金新制下，即成為高達404億元的外匯價格變動準備金來源，金額高居申請外準金新制壽險公司中的第一名。他強調，外準金餘額在未來面對匯率衝擊，仍有一定程度的抵禦能力。

而富邦人壽除了申請外準金新制，也同步向金管會申請自主提撥今年前4月的獲利盈餘到外匯價格變動準備金，外界推估金額不到百億元。

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