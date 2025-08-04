晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-壽險匯損〉下半年台幣區間震盪 關稅與Fed動向為關鍵變數

2025/08/04 05:30

今年上半年新台幣大幅升值，主因是美國宣布對等關稅後暫緩實施，央行出手穩匯。（資料照）今年上半年新台幣大幅升值，主因是美國宣布對等關稅後暫緩實施，央行出手穩匯。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

新台幣兌美元上半年強力升值2.879元、升幅達9.62%，寫下38年來最強半年紀錄。展望下半年，公股銀行普遍看升新台幣，主因AI需求暢旺、出口動能強勁，以及聯準會（Fed）可能啟動降息循環。不過，提前拉貨效應遞減、國際政經局勢不確定性上升，加上關稅政策變數未明，匯率升勢恐將放緩，呈區間震盪格局。

今年上半年新台幣大幅升值，主因包括美國宣布對等關稅後暫緩實施，引發廠商提前拉貨，加上AI應用持續擴展，出口商賣匯需求升溫。而市場對關稅可能衝擊全球貿易與景氣的擔憂，也削弱美元吸引力，新台幣並於7月初升破28.8元、創3年新高。

台幣急升 央行出手穩匯

然而，短期升值過快引發央行出手穩匯，包括出口商每日拋匯額度縮減、加強外資資金流動控管等。近期美國陸續與多國達成貿易協議，美元反彈，加上外資股利匯出壓力，新台幣貶回29.7元附近

儘管如此，公股銀行對下半年台幣走勢普遍維持偏多看法。第一銀行指出，雖然上半年出口動能受到提前拉貨推升，未來去化庫存階段可能壓抑需求，但聯準會9月起重啟降息的可能性高，台美利差有望收斂，為台幣提供支撐。再者，美國若為扶持製造業，不樂見美元過強，美元走勢將牽動台幣波動。

華南銀行表示，AI需求與拋匯動能仍強，聯準會點陣圖顯示年內降息機率升高，新台幣不排除再度升值。不過，美國關稅政策尚未明朗，拉貨效應逐步遞減，未來仍須觀察外資在台股的動向與美元強弱。

台灣銀行則認為，近期美國經濟數據優於預期，市場對降息預期稍降，但財政赤字壓力未解，恐抑制美元續強。台灣受惠AI出口動能，下半年台幣可望呈「緩升格局」，但須密切關注台美貿易談判結果，攸關我國產業競爭力與經濟展望。

Fed降息預期升高 下半年台幣料緩升

合庫銀行強調，台灣經濟穩健，上半年出口與GDP表現皆優，全年經濟成長率有望「保3」。另近期川普政府陸續公布多國對等關稅稅率，日本稅率為15%，印尼、菲律賓19%，越南稅率20%，韓國25%，若台灣關稅稅率能與出口競爭對手大致相當，有利出口競爭力並吸引外資匯入，進一步支撐台幣。

合庫表示，美國通膨回升與財政赤字擴大，加上川普對聯準會政策施壓，引發市場對聯準會中立性疑慮，年內降息預期升高，亦有利台幣走勢。但在國際局勢不確定性升高之際，台幣恐於高檔整理，後續以震盪盤整機率較高。

整體而言，公股銀行普遍認為，新台幣下半年仍具升值潛力，但將受制於全球政經情勢、台美貿易進展與聯準會利率政策，市場須審慎因應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財