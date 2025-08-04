〈財經週報-壽險匯損〉下半年台幣區間震盪 關稅與Fed動向為關鍵變數

今年上半年新台幣大幅升值，主因是美國宣布對等關稅後暫緩實施，央行出手穩匯。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

新台幣兌美元上半年強力升值2.879元、升幅達9.62%，寫下38年來最強半年紀錄。展望下半年，公股銀行普遍看升新台幣，主因AI需求暢旺、出口動能強勁，以及聯準會（Fed）可能啟動降息循環。不過，提前拉貨效應遞減、國際政經局勢不確定性上升，加上關稅政策變數未明，匯率升勢恐將放緩，呈區間震盪格局。

今年上半年新台幣大幅升值，主因包括美國宣布對等關稅後暫緩實施，引發廠商提前拉貨，加上AI應用持續擴展，出口商賣匯需求升溫。而市場對關稅可能衝擊全球貿易與景氣的擔憂，也削弱美元吸引力，新台幣並於7月初升破28.8元、創3年新高。

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台幣急升 央行出手穩匯

然而，短期升值過快引發央行出手穩匯，包括出口商每日拋匯額度縮減、加強外資資金流動控管等。近期美國陸續與多國達成貿易協議，美元反彈，加上外資股利匯出壓力，新台幣貶回29.7元附近

儘管如此，公股銀行對下半年台幣走勢普遍維持偏多看法。第一銀行指出，雖然上半年出口動能受到提前拉貨推升，未來去化庫存階段可能壓抑需求，但聯準會9月起重啟降息的可能性高，台美利差有望收斂，為台幣提供支撐。再者，美國若為扶持製造業，不樂見美元過強，美元走勢將牽動台幣波動。

華南銀行表示，AI需求與拋匯動能仍強，聯準會點陣圖顯示年內降息機率升高，新台幣不排除再度升值。不過，美國關稅政策尚未明朗，拉貨效應逐步遞減，未來仍須觀察外資在台股的動向與美元強弱。

台灣銀行則認為，近期美國經濟數據優於預期，市場對降息預期稍降，但財政赤字壓力未解，恐抑制美元續強。台灣受惠AI出口動能，下半年台幣可望呈「緩升格局」，但須密切關注台美貿易談判結果，攸關我國產業競爭力與經濟展望。

Fed降息預期升高 下半年台幣料緩升

合庫銀行強調，台灣經濟穩健，上半年出口與GDP表現皆優，全年經濟成長率有望「保3」。另近期川普政府陸續公布多國對等關稅稅率，日本稅率為15%，印尼、菲律賓19%，越南稅率20%，韓國25%，若台灣關稅稅率能與出口競爭對手大致相當，有利出口競爭力並吸引外資匯入，進一步支撐台幣。

合庫表示，美國通膨回升與財政赤字擴大，加上川普對聯準會政策施壓，引發市場對聯準會中立性疑慮，年內降息預期升高，亦有利台幣走勢。但在國際局勢不確定性升高之際，台幣恐於高檔整理，後續以震盪盤整機率較高。

整體而言，公股銀行普遍認為，新台幣下半年仍具升值潛力，但將受制於全球政經情勢、台美貿易進展與聯準會利率政策，市場須審慎因應。

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