〈財經週報-壽險匯損〉壽險業匯損嚴重 拖累金控獲利

今年上半年，凱基人壽獲利10.7億元。（資料照）

記者吳欣恬／專題報導

5月6大壽險業中，僅國泰人壽、南山人壽獲利，其餘4家皆虧損，以新光人壽虧損153.78億元最多。（資料照）

今年5月新台幣狂升6.98%，創36年來單月最大升幅，也導致壽險業寫下統計以來最大單月虧損1,066億元；6月新台幣僅升值0.1%，加上國內外股利收入貢獻經常性收益，及國內外不動產半年評價利益挹注，多數壽險業者轉虧為盈。不過，6大壽險業者上半年累計獲利仍較去年同期下滑近8成，也拖累整體金控獲利年減35%。

根據金管會統計，壽險業今年前4月累計獲利449億元，在新台幣狂升下，5月轉盈為虧，累計虧損617億元，單月虧損達1,066億元，創統計以來壽險業最大單月虧損金額。6大壽險業中，5月僅國泰人壽獲利4.4億元、南山人壽獲利1,300萬元，其餘4家皆虧損，以新光人壽虧損153.78億元墊底。

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壽險業5月大虧1066億 統計以來最慘

所幸，6月新台幣兌美元僅升值0.1%，加上國內外股利收入貢獻經常性收益，及國內外不動產半年評價利益挹注下，業者積極實現資本利得下，壽險業獲利回溫，6大壽險單月獲利全數轉正，合計獲利312.09億元。

今年上半年6大壽險公司累計獲利360.4億元，較去年同期大減78%，除新光人壽虧損299.7億元外，其餘5家都賺錢，第一名為富邦人壽獲利245.4億元。

金控受拖累 上半年獲利衰退35%

壽險業獲利縮水，也拖累金控母公司，上半年整體金控累計獲利2,192.2億元，較去年同期衰退35%。去年上半年14家金控獲利3,374.2億元，為史上同期次高；今年上半年僅4家金控獲利較去年同期成長，以玉山金（2884）年增31.75％居冠，其次為華南金（2880）4.16％、永豐金（2890）3.88％、第一金（2892）1.58％，其餘10家金控均較去年同期衰退。

富邦人壽5月虧損逾90億元，也拖累母公司富邦金（2881）控虧損57.9億元，雖然上半年累計獲利仍以513.4億元居金控之冠，但較去年同期減少約37％。

富邦人壽董事長林福星強調，壽險公司不同資產會有對沖關係，真正影響不會那麼大。富邦金董事長蔡明興也表示，新台幣升值有利有弊，好的是進口物價下跌，像是石油和大宗物資，可見的未來，台灣通膨會慢慢下降；壞的是對出口產業和壽險業的影響，希望匯率要升值的話不要那麼快、那麼猛，能有些時間去調適。

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