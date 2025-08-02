川普關稅平均15.2％ 二戰以來最高

各國稅率與反應

8/7起對各國課徵10～50％稅率

8/7前裝船10/5前入美產品豁免新關稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普週四簽署行政命令，自八月七日凌晨十二時零分起，對美國六十九個貿易夥伴課徵十％至四十一％的對等關稅。另，川普週三已公布將對巴西徵收五十％關稅。根據「彭博經濟」統計，一旦新稅率實施，美國平均關稅將從二○二四年初川普就任前的二．三％躍升至十五．二％，創二戰以來美國最高關稅紀錄。

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該行政命令指稱，一些貿易夥伴「雖然展開談判，但我認為提出的條款不能充分解決雙方貿易關係的失衡，或在經濟與國家安全上不足以與美國一致」；「美國的貿易逆差，已對國家安全與經濟構成異常嚴重的威脅」。

美國官員解釋，生效期限從原訂的八月一日改為七日並非延後，而是為了讓海關與邊境保護局有更多時間執行新關稅，七日之前裝船，且於十月五日之前進入美國的產品，無須繳納新關稅。

週四簽署的行政命令中，對等關稅稅率最高的國家包括敘利亞的四十一％，寮國與緬甸的四十％，瑞士與南非的三十九％、三十％；其他包括印度二十五％、日韓與歐盟均為十五％、泰國和柬埔寨為十九％。來自這六十九個貿易國家之外的其他所有產品則課徵十％關稅。

加拿大升至35％ 墨獲90天暫緩期

川普也另外發布命令，對美加墨協定未涵蓋的加拿大產品關稅從二十五％上調至三十五％，因為加拿大「沒有合作」遏制非法毒品流入美國。

但川普給予墨西哥九十天暫緩期，使其避免三十％關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆前一天與川普通話，表示兩人對話良好；川普則說，將繼續對墨西哥鋼鋁課徵五十％關稅，以及汽車與芬太尼有關的二十五％關稅，「此外，墨西哥同意立即取消其非關稅貿易壁壘」。

專家︰許多國家恐降息 放緩衝擊

國際貨幣基金前首席經濟學家拉詹指出，川普新一波關稅對全球其他國家而言，是嚴重的需求衝擊，許多國家央行正考慮降息，因為面臨這些關稅的國家經濟將放緩。

康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德也表示，這是全球貿易整合史的黑暗一天，川普斷然向基於規則的全球貿易體系揮了重錘，將其擊碎，未來很長一段時間都難以將其再度整合起來。

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