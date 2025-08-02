因應關稅衝擊 卓揆：特別預算下週送立院審議

行政院長卓榮泰昨召集相關部會首長，討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算的籌編。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國宣布台灣對等關稅暫定為二十％，行政院長卓榮泰昨召集相關部會首長與行政院台美經貿工作小組，討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算的籌編；卓揆會中指示，下週送出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算。

930億支持方案是否加碼 指示各部會檢討

卓揆出席總統府記者會時說明，行政院四月四日通過支持產業方案，當時針對受衝擊產業，進行低、中、高不同推估，後來美國公布三十二％稅率，因此採行高推估版本，目前雖然特別預算尚未通過、也還沒執行，但行政院過去幾個月已透過「移緩濟急」的方式，對受衝擊產業進行多項支持。

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卓揆表示，他前天於行政院會提到，針對立院日前修正通過特別條例，有必要因應情勢做全盤調整；至於調整程度、幅度與未來影響，待有具體結論，會再向大家報告，也因特別預算緊扣國土安全、韌性，會盡快做出決定。

卓揆昨召集相關部會首長開會，行政院發言人李慧芝轉述，會議首先由政委楊珍妮報告談判相關情形，台美雙方將持續磋商，且將一併討論供應鏈合作及二三二條款相關議題，爭取達成協議及二三二條款關稅優惠待遇。

李慧芝說，接續由各部會首長針對「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形進行報告，特別是透過諮詢專線的來電反應，以及與產業界、農民及勞工團體進行座談，並檢討支持方案內容。

李慧芝指出，卓揆相當重視原有九三○億元支持方案，是否足夠因應產業和勞工第一線的實際需求，指示各部會盡速完成檢討、研議更廣泛的措施，調整方案內容，以便在下週能送出特別預算。

針對全球新的經貿情勢，卓揆有四點裁示，政府要盡速協助產業適應世界貿易新秩序，調整支持產業的各項措施，維持產業以及國家的國際競爭力，並透過擴大內需的方式，增加台灣的經濟發展動力。

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