晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應關稅衝擊 卓揆：特別預算下週送立院審議

2025/08/02 05:30

行政院長卓榮泰昨召集相關部會首長，討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算的籌編。（行政院提供）行政院長卓榮泰昨召集相關部會首長，討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算的籌編。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國宣布台灣對等關稅暫定為二十％，行政院長卓榮泰昨召集相關部會首長與行政院台美經貿工作小組，討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算的籌編；卓揆會中指示，下週送出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算。

930億支持方案是否加碼 指示各部會檢討

卓揆出席總統府記者會時說明，行政院四月四日通過支持產業方案，當時針對受衝擊產業，進行低、中、高不同推估，後來美國公布三十二％稅率，因此採行高推估版本，目前雖然特別預算尚未通過、也還沒執行，但行政院過去幾個月已透過「移緩濟急」的方式，對受衝擊產業進行多項支持。

卓揆表示，他前天於行政院會提到，針對立院日前修正通過特別條例，有必要因應情勢做全盤調整；至於調整程度、幅度與未來影響，待有具體結論，會再向大家報告，也因特別預算緊扣國土安全、韌性，會盡快做出決定。

卓揆昨召集相關部會首長開會，行政院發言人李慧芝轉述，會議首先由政委楊珍妮報告談判相關情形，台美雙方將持續磋商，且將一併討論供應鏈合作及二三二條款相關議題，爭取達成協議及二三二條款關稅優惠待遇。

李慧芝說，接續由各部會首長針對「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形進行報告，特別是透過諮詢專線的來電反應，以及與產業界、農民及勞工團體進行座談，並檢討支持方案內容。

李慧芝指出，卓揆相當重視原有九三○億元支持方案，是否足夠因應產業和勞工第一線的實際需求，指示各部會盡速完成檢討、研議更廣泛的措施，調整方案內容，以便在下週能送出特別預算。

針對全球新的經貿情勢，卓揆有四點裁示，政府要盡速協助產業適應世界貿易新秩序，調整支持產業的各項措施，維持產業以及國家的國際競爭力，並透過擴大內需的方式，增加台灣的經濟發展動力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財