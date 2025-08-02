台美關稅談判》賴清德：將向國會報告 盼在野支持

美國公布台灣對等關稅稅率暫時為二十％，總統賴清德昨召開記者會表示，這非台灣談判的最終目標，後續談判將爭取對台灣更有利、更合理的稅率。（記者田裕華攝）

駁在野黨「搞黑箱」指控 「國際談判有保密協定」

台美關稅談判 賴政府釋疑

〔記者陳政宇／台北報導〕美國公布台灣對等關稅暫時性稅率為二十％，在野黨質疑政府搞黑箱、重大挫敗。總統賴清德昨強調，各國都遵守國際談判慣例並簽有保密協定，在確定最終稅率前不得公布細節，此刻不宜貿然定位成敗；但談判完成後，攸關國會權力的部分，一定會向國會報告並取得同意，盼在野黨多給予支持。

賴清德昨率副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等人，召開因應美國對等關稅政策記者會。

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未確定最後稅率前 不得公布談判細節

對於在野黨相關指控，賴清德回應說，此次談判國家很多，大家都遵守國際經貿談判慣例並簽有保密協定，在沒有做總結會議、確定最後稅率前，雙方不得公布談判細節，台灣也不例外；談判團隊在過程不斷向美國說明，台灣是民主國家、法治社會，攸關國會權力要經過國會同意，並向台灣社會妥善說明，贏得社會支持，方便未來落實完成的談判協議。

針對外傳我方端出四千億美元對美投資，賴表示，談判最終目標是爭取合理稅率且對台灣最有利，同時爭取二三二調查對台灣ICT產業、電子零組件產業不至於造成衝擊；也希望能深化台美經貿合作，同時促進在國安、科技及多元領域的合作，創造台美長期的利益，這是談判的另一個目標。

美尚未公布232調查 目前僅原則性磋商

總統強調，各國與美國談判都有想保護的產業與利益，台灣秉持保護國家利益、保護產業利益、保護糧食安全、保護國人健康等四個原則，台灣堅持的部分，自然要進行彼此間的磋商；關於投資多少金額，因還在談判，目前基於保密協定，還沒辦法向社會大眾說明。

他解釋，二三二調查與對等關稅一起談的原因，主要是台灣對美貿易逆差來自半導體、ICT產業、電子零組件等，而美國尚未公布相關調查，因此現在僅進行原則性磋商，一旦調查結果公布，將據此與美國進一步談判，情況就會明朗。

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