財經青紅燈》的輸家博弈

「街口金科」與泰山間的一筆投資爛帳，讓國內電子支付交易規模最大的「街口支付」陷入開業以來最大風暴。其實，隨著電子支付日益普及，不少民眾早習慣透過手機就能輕鬆交易，不管是代收付款帳戶日均餘額最高的街口，或用戶人數最多的iPASS一卡通、竄起速度最快的全支付，表面看來不斷攻城掠地，但都陷入了燒錢換市占的「輸家博弈」之中。

到今年5月底最新數據，台灣三大電支的街口、全支付與一卡通使用人數都破6百萬，街口的當月收付款項更逾62億元，全支付與一卡通也分別有54億及近40億元，顯見嗶一下已成為不少人的日常消費支付方式。

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但電支加速普及的風光表面，卻是燒錢換取市占的殘酷現實。這次身陷風暴的街口支付，近3年來累積虧損約6.47億元，去年底淨值僅剩2.73億，以今年上半年增資1.5億後，到6月底還是僅剩4億元，顯示街口還在持續燒錢。

全支付就算有全聯當靠山，近3年來累積虧損逾12億元、早超過了原始資本額的8億元，只好增資至12億元，但以過去3年年虧損都超過3億元估算，今年恐得繼續增資；一卡通自2018年9月推出「LINE Pay一卡通帳戶」，快速躍居用戶數最多的電支，LINE Pay與一卡通今年底將正式分道揚鑣，電支市場勢將重新洗牌。

電支深陷虧損泥淖主因是高昂的推廣成本，以街口為例，近3年來每年推銷費用約達2億餘元，後發品牌的全支付每年更得砸下逾3億元，但手續費收入卻因競爭而打到骨折、甚至免手續費；這就很像是賭桌上的輸家博弈，即賽局理論中的負和博弈 (Negative-Sum Game)，意味著即使是獲勝的一方，也可能無法完全彌補其付出成本，所有參與者都可能被視為某種程度上的「輸家」。（高嘉和）

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