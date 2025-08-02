勞動基金6月大賺2083億

勞動基金昨公布最新績效。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕歷經4月的全球股災，至6月底各主要股市都已陸續收復跌幅甚至創新高，激勵勞動基金6月繳出亮麗成績單，單月大賺2083億元，創下勞動基金史上單月第3大獲利金額，讓今年以來的累計虧損幅度縮小至1.22%、帳面虧損剩下836.5億元。

勞動基金運用局分析，影響上半年獲利表現的主要因素仍在｢匯率｣，國內外股債投資均為獲利，但外幣資產需以美元進行帳面評價，在綜合匯率因素後，帳面評價就轉為虧損。

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上半年逢低抄底台積電

因上半年台積電（2330）股價一度跌至780元的波段新低，勞動基金也順勢加碼，根據昨日公告的上半年前勞保基金前10大持有股票，第1名的台積電，持股由去年底的44.07％提高至45.09％；新制勞退基金台積電持股比例由去年底的30.96％提高至31.65％，且新增飆股台光電（2383）；委外代操的前10大持股，多集中在電子股，且以AI個股為主。

勞動基金運用局昨（1）日公布整體勞動基金最新績效，截至今年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，6月單月損益轉為正數，收益數為2083億元，因7月海外債表現不佳，但7月各主要市場的波動較小，預估前7月的收益有望轉正。

在美國公告台灣對等關稅稅率達20%後，勞動基金運用局預期，美國政府後續政策變數仍大，在稅率、利率、匯率3大因素影響下，短線市場波動難免，但長線經濟循環仍然向上，規模超過7兆的勞動基金，將機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

各基金表現方面，新制勞退基金規模為4兆6001億元，收益率-1.4％，帳面虧損656億元；舊制勞退基金規模為1兆271億元，收益率0.04％、帳面小賺3.3億元；勞保基金規模為1兆1730億元，帳面虧損155.3億元、收益率-1.55％；就保基金規模為1754億元，收益率-1.86％。

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