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中國富豪在美關鍵基建旁設廠 新罕布夏州民 憂水資源被奪

2025/07/31 05:30

中國前首富「農夫山泉」創辦人鍾睒睒，因計畫在美國新罕布夏州開發一處工業用地，興建飲料廠，引發當地民眾和州議員反對。（法新社檔案照）中國前首富「農夫山泉」創辦人鍾睒睒，因計畫在美國新罕布夏州開發一處工業用地，興建飲料廠，引發當地民眾和州議員反對。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國前首富「農夫山泉」創辦人鍾睒睒計畫在美國東北部新罕布夏州第二大城納舒厄（Nashua）開發一處工業用地，興建飲料廠，因該地靠近關鍵基礎設施，當地民眾和州議員擔心水資源被奪和國家安全疑慮而群起反對。

「農夫山泉」創辦人鍾睒睒動機惹議

香港《南華早報》報導，這場爭議始於今年五月，當時有消息稱「農夫山泉」美國子公司NF North America，於一月悄悄收購納舒厄一塊九．三公頃工業用地上的一棟單層建築；該處已廢棄近十一年，NF計畫興建一座飲料廠，並購買納舒厄剩餘的水供其營運。

當時新罕布夏州當地媒體的頭條上寫道：「中國億萬富豪想要新罕布夏州的水」；「農夫山泉」目前是中國最大的飲料公司，鍾睒睒淨資產估計達六四○億美元（約一．九兆台幣）。

「農夫山泉」斥資六七○○萬美元收購該塊地，是估價一五○○萬美元的四倍多。由於價格高昂，且該地靠近供水關鍵基礎設施、國防承包商BAE系統公司和聯邦航空控制中心，立刻引發當地民眾和州議員注意。各方開始臆測中國億萬富豪為何對一處廢棄房地產感興趣，並引發有關中國接管當地水資源的傳言。

新罕布夏州共和黨領導人已呼籲對此投資案進一步審查，且推動州層級的執法行動，與聯邦層級外國投資審查委員會（CFIUS）的調查。

在當前的地緣政治氛圍下，近年來類似交易越來越引發關注，包括電池大廠國軒高科（Gotion）、寧德時代與福特汽車的合作，及農業綜合企業阜豐集團在北達科塔州興建玉米加工廠，若非完全陷入停滯，就是面臨越來越嚴格的審查。

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