嗆中勿買俄原油 美：否則祭100％關稅

美國財政部長貝森特警告，中國若持續採購俄羅斯原油，恐面臨一○○％的關稅。（美聯社）

切斷俄國能源收入 川普擬加大制裁

〔編譯魏國金／綜合報導〕為期兩天的美中斯德哥爾摩會談二十九日結束，美國財政部長貝森特指出，他警告中國若持續採購受制裁的俄羅斯原油，恐面臨一○○％的關稅；他也對中國持續採購伊朗原油，以及向俄國出售價值逾一五○億美元軍民兩用技術與產品，以協助莫斯科侵略烏克蘭表達不滿。

貝森特表示，美國國會正審議一項法案，授權川普總統可以向採購俄羅斯原油的國家課徵五○○％關稅，據信美國盟友也將採取此措施，以切斷俄國的能源收入。

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川普二十八日縮短俄羅斯達成烏俄停火協議的最後期限，否則其購油客戶在十至十二天後將被課徵一○○％的二級關稅。貝森特在記者會上說，「所以任何採購受制裁的俄羅斯原油的人都應該為此做好準備」。

中國官員回應說，中國是有能源需求的主權國家，原油的採購是依據中國的國內政策。中國是俄國原油最大買家，每天採購二○○萬桶原油，其次是印度與土耳其。

貝森特與美國貿易代表葛里爾指出，美中貿易談判代表在會談中討論了延長關稅休戰的可能性，他們將向川普簡報，並由川普做出最終決定。若未能延長，美國對中國的關稅將反彈回四月二日宣布的三十四％，或者由川普決定任何水準的關稅。

根據之前報導，美中討論將八月十二日截止的休兵期再延長九十天。

美與中談判 拒放寬技術管制

葛里爾也說，美國在與中國的談判中，拒絕放寬技術管制；他補充，美國拒絕鬆綁出售中國高階晶片與晶片製造設備的管制。他指出，「在與中國進行的每一次會議上，他們總是說，『如果你們把所有超高科技產品賣給我們，你們就不會有這麼大的貿易逆差了』」。

葛里爾表示，雙方會議上唯一討論到的出口管制是稀土，他們確認北京將繼續允許稀土磁鐵對美出口。

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