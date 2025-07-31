彭博：美擬給台「最佳稅率」 換加碼投資

《彭博》二十九日引述知情人士消息指出，川普團隊已向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明示具體數字，且要求台灣提供更多投資。（路透檔案照）

政院強調鄭麗君仍在華府磋商 有進度將對外說明

〔編譯盧永山、記者鍾麗華／綜合報導〕美國對等關稅談判期限八月一日將至，台灣稅率仍未出爐。《彭博》二十九日引述知情人士消息指出，川普團隊已向台灣提出「最佳稅率關稅」，但未明示具體數字，且要求台灣提供更多投資；該人士並補充，台方官員推測該稅率為日本獲得的十五％左右。

對此，台灣行政院昨僅強調，副院長鄭麗君仍在美國華府磋商，有相關進展將再適時對外說明。

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行政院發言人李慧芝重申，鄭麗君仍在美國華府磋商，台灣將持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩原則進行談判，期盼談判能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作兩項目標。

根據美國總統川普四月初宣布的對等關稅，台灣稅率為三十二％，之後川普二度延後實施對等關稅至八月一日，讓各國有時間與美國談判，期間僅實施十％基準關稅。

報導指稱 可能與日本15％稅率相當

報導指出，隨著八月一日期限將至，台灣官員正與時間賽跑，以避開三十二％關稅。川普政府目前已提供台灣「最佳」關稅稅率方案，但未說明具體數字；知情人士透露，台灣官員臆測可能接近日本獲得的十五％，但美國也要求台灣提供更多投資，尤其是在日本承諾向美國額外投資五五○○億美元後。

市場傳聞，美國雖同意對台灣徵收十五％關稅，但已提出幾項要求，包括台灣增加對美投資六六五○億美元，以及鴻海加碼投資自動化工廠一千億美元，並全面開放美豬美牛進口，同時將汽車關稅降至五％，更要求台積電與英特爾成立ASMC。

另有媒體報導 台灣關稅恐落在25％

但另有媒體報導，外交圈盛傳，台灣關稅恐無法比照日本的十五％，可能落在二十五％；主要因為台積電不想直接入股英特爾，而擬成立合資新企業，並且以部分製造技術，換取新公司的二十％股份，避免核心技術直接外洩給美國公司，因此令川普不滿。

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