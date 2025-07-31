台新慈善攜手青少年基金會 首採AI宣傳讓愛發光

台新慈善基金會董事長彭雪芬及青少年基金會董事長蔡清祥與基金會董事、合辦單位及友好單位合影。（台新銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會30日舉行第16屆「您的一票，決定愛的力量」暨第26屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟動典禮，二基金會攜手7家合辦單位宣布二活動正式起跑；今年首創採AI技術製作宣傳主視覺及影片，為台灣公益界創舉。

台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬表示，台新致力運用創新科技做公益，AI技術也是推動社福進步的契機。

請繼續往下閱讀...

彭雪芬並說明今年有三大調整，一是提高社福領域公益基金；二是策略夥伴老人福祉協會改在社福領域加碼捐助；最後是優化投票機制，透過LINE官方帳號登入，無需個資即可投票，讓投票更簡便。

台新青少年基金會董事長蔡清祥則說，第26屆「台新青少年志工菁英獎」活動自9月起開放學生及學校社團報名，盼帶動更多學子投身志願服務。青少年基金會共同主辦童軍文教基金會董事長王文華則力推童軍精神，鼓勵年輕人服務社會。

第16屆「您的一票，決定愛的力量」活動於8月15日到31日接受公益團體及個人上網提案，在社福領域獎項金額提升為15、30及60萬元組，其中王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍將持續聚焦兒少教育議題的團體；艋舺龍山寺董事長黃書瑋肯定台新平台機制，讓善款有效回饋社會。老人福祉協會理事長韓春菊期盼發現更多復能提案；數位學習領域中華電信基金會經理張嘉芳繼續支持偏鄉數位學習，實現數位平權；台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲呼籲用社會型企業的商業模式解決社會問題。

公益傳播領域的中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心主任沈建文說明，該獎項專為35歲以下年輕人所設，讓台灣的社福生態圈充滿活力與創新。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法