鴻海、東元增資換股結盟 合攻AI資料中心商機

東元與鴻海昨日於證交所召開重大訊息記者會。圖左為東元發言人簡世雄、右為鴻海副總巫俊毅。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥、方韋傑／綜合報導〕電子大廠鴻海（2317）與機電大廠東元（1504）昨宣布換股策略合作，攜手搶攻全球AI資料中心商機，東元位於德洲的西屋馬達公司將成為重要拓美據點。東元發言人簡世雄指出，雙方將攜手提供客戶資料中心模組化方案，此方案可望縮短資料中心建設的30%工期。

簡世雄說明，模組化方案有望解決資料中心建設過慢與非標準化等問題，正加速推進中，不過推向市場的時間尚未確定；雙方初期合作市場包含台灣、亞洲、中東、美國，因東元西屋馬達已有產能，將以此為業務推展據點，暫未規劃共同在美設新廠。

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鴻海看好全球AI資料中心（AIDC）建置正快速擴張，與過去「量身訂做、逐案設計」的模式不同，未來市場將偏好「模組化、可快速複製部署」的一站式解決方案，可望提升交付速度、節省工期、並提高成本效益。

鴻海目前已是全球AI伺服器機櫃的主要供應商，具備Level 11（伺服器與機櫃）的垂直整合能力，將進一步延伸至Level 12（整體資料中心）建置，目標將供應鏈與價值鏈擴展到「資料中心電力工程、冷卻系統、建物整合」等環節，提供全球客戶更完整的基礎建設方案。

鴻海居第2大股東 超過華新麗華

鴻海發言人巫俊毅說，初期將針對台灣、亞洲、美國與中東四大市場推進模組化資料中心解決方案，強調具備時間敏捷性與成本競爭力。面對各國AI政策與在地供應鏈要求，鴻海將與東元共同發揮雙方在資通訊與機電領域的優勢，推動全球在地建置。

東元將增發新股2億3764萬股予鴻海，鴻海將增發新股7248萬1441股予東元，換股比例為東元1股換發鴻海0.305股。完成後，鴻海將持有東元10%股權、成東元第二大股東，東元則持有鴻海約0.519%股權。因東元原有的2大股東寶佳集團、華新麗華股權將被稀釋，鴻海未來將成為東元第2大股東。

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