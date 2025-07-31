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攜手助南部風災重建／中信金控捐2千萬 助災民度難關

2025/07/31 05:30

中信金控宣布捐款2千萬至南部縣市，專款專用於災害援助、緊急醫療、災民安置及復原重建工作。（資料照）中信金控宣布捐款2千萬至南部縣市，專款專用於災害援助、緊急醫療、災民安置及復原重建工作。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕南部地區受颱風和西南氣流影響，連日豪雨成災，造成多處停電、淹水、交通及通訊中斷，民眾生活受到影響。中信金控三十日宣布捐款二千萬元至南部縣市，專款專用於災害援助、緊急醫療、災民安置及復原重建工作，盼與災區民眾攜手共度難關。

中信金控董事長顏文隆表示，中國信託長期投入社會公益，此次颱風及豪雨重創台灣南部地區，為善盡企業社會責任，持續以實際行動回饋社會，協助受災民眾，亦對第一線救災人員獻上最高敬意。

為協助受災民眾度過難關，中信金控旗下中國信託商業銀行提供「家庭急難貸款服務」，凡客戶與該行往來任一商品（如存款、信用卡、保險、基金、貸款等），於急難事件發生日三個月內出具相關證明文件，即可提出貸款申請需求。

申請後，將視授信規範及個人信用情況，最高可核貸五十萬元，貸款期限最長十年，免收提前清償違約金及開辦費，並提供最長前六個月為寬限期；此外，如受災客戶有信用卡繳款問題，亦提供彈性還款措施，相關資訊可撥打客服專線○八○○—○二四—三六五洽詢。

台灣人壽提供受災保戶「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」，保戶可至全台7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或在台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，依系統操作隨時可上傳資料並寄回正本申請理賠。

中國信託產險成立「災損服務中心」，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務，保戶若有因此造成相關班機或旅程延誤、個人旅行綜合保險等相關理賠服務需求，可上官網www.ctbcins.com或撥打二十四小時客戶服務專線○八○○—○七五—七七七洽詢。

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