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出口熱絡 第2季GDP可望上修

2025/07/31 05:30

台灣第二季出口表現遠優於預期，預料第二季GDP將大幅上修。不過，國際政經不確定因素仍然很多，主計總處八月是否上修全年GDP，仍有變數。 （資料照）台灣第二季出口表現遠優於預期，預料第二季GDP將大幅上修。不過，國際政經不確定因素仍然很多，主計總處八月是否上修全年GDP，仍有變數。 （資料照）

表現遠優於預期 但國際政經不確定因素仍多 全年是否上修仍有變數

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今將公布第二季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於AI商機熱絡，加上提前拉貨效應持續發酵，第二季出口表現遠優於預期，預料第二季GDP將大幅上修。不過，國際政經不確定因素仍然很多，包括美國關稅措施、聯準會降息步伐、地緣政治風險等，主計總處八月是否上修全年GDP，仍有變數。

主計總處五月底預測第二季GDP成長五．二三％，但第三、四季分別降至○．八％及一．一九％，預估全年GDP成長三．一％。

然而，主計總處預測第二季出口一四六一．二億美元、年增二十七．四％，但財政部公布第二季出口一五三七．一億美元、年增三十四．一％，第二季出口較預測數高出近七十六億美元，由於出口占GDP約六成，預料將帶動第二季GDP上修，且上修幅度應不小。

美國關稅變數

國際機構紛下修全球成長率

不過，考量川普關稅政策等變數，國際機構紛紛下修全球經濟成長率，主計總處五月底預測下半年經濟成長率僅一％，遠低於上半年的五．三五％；儘管第二季GDP可望上修，但全年GDP是否能跟進上修，對等關稅及半導體關稅的結果將是關鍵。

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