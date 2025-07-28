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〈財經週報-本週熱點〉第二季GDP拚5% 景氣燈號綠燈能否續亮待觀察

2025/07/28 05:30

台灣上半年受惠於全球AI需求及關稅延後的提前出貨潮，GDP成長率可達5.35%。（路透）台灣上半年受惠於全球AI需求及關稅延後的提前出貨潮，GDP成長率可達5.35%。（路透）

記者陳梅英／專題報導

國發會本週將公布6月景氣燈號，是否續亮象徵景氣穩定的「綠燈」備受關注；行政院主計總處也將發布第二季國民所得概估。受惠於出口優於預期，第二季經濟成長率有望突破5%，但能否超越主計總處原先預測的5.23%，仍須視內需動能而定。

主計總處今年5月曾發布最新經濟預測，將全年經濟成長率由2月的3.14%微幅下修至3.1%。其中，上半年受惠於全球AI相關需求以及因應關稅延後的提前出貨潮，GDP成長率可達5.35%，下半年在關稅與匯率的不確定因素下，成長動能明顯收斂，成長率僅1%。

當時主計總處發布第一季經濟成長率有5.48%，預估第二季為5.23%、第三季驟降至0.8%、第四季為1.19%。

雖然第二季出口金額達1,537.1億美元、年增34.1%，表現遠優於主計總處預測值，惟汽車銷售因關稅變數顯著下滑，內需表現將牽動整體GDP數據。中經院最新預測中，則將第二季GDP成長率估為4.84%，低於主計總處預測值。

另外，國發會將於本週公布6月景氣燈號。國發會景氣燈號由9項指標構成，5月燈號因批發、零售及餐飲業營業額轉弱，由紅燈轉呈綠燈，致綜合判斷分數月減2分至31分，跌破黃紅燈門檻，為2024年3月以來再度亮綠燈。

國發會指出，傳產與汽車銷售疲軟為主因；景氣領先指標也續呈下滑，尤其信心面與金融面指標轉弱，反映產業對經濟前景轉趨保守，影響外銷訂單動向與製造業營業氣候測驗點等指標表現。

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