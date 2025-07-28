〈財經週報-投資觀點〉政策風險升溫 短期債券成為投資組合中重要的防禦商品

ICE美國1-3年期公債指數近一年走勢︰資料來源：YChart

■張思源

2025年下半年開始，全球金融市場即籠罩在川普政府強硬關稅政策與高利率環境的雙重壓力，總體經濟面臨更複雜且波動性更大的局勢，與過去兩年的高速成長趨勢相比，消費與投資動能已明顯降溫，投資市場將呈現高波動、低成長的態勢。

殖利率下滑 短債成資金避風港

投資人首先將面臨利率持續高檔的局面，美國聯準會（Fed）自去年12月中下旬以來維持4.25%–4.5%的聯邦基金利率，即便未來美國通膨回落，受制於美國財政赤字擴張、關稅推升成本造成通膨預期持續，將迫使美國聯準會降息時點一再推遲，這也使得資金將持續流入短天期公債，近三個月短天期公債殖利率從4.05%，最低滑落到3.6%，明顯成為資金避風港；長天期利率指標的10年期美國公債，殖利率則因財政赤字惡化與供給壓力，近3個月在4.16%-4.59%區間震盪，顯示長債價格的壓力仍未解除。

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美金融環境 仍面臨高利率高波動

聯準會的降息決策高度取決於美國通膨能否有效回落，然而川普政府推動減稅方案與新增財政刺激，衍生赤字惡化的同時，貿易戰延燒亦帶動進口物價升高，使得核心通膨降溫動能受限，更提高聯準會短期內降息的難度。此外，美國消費者信心指數在4月關稅政策公布後均處在樂觀值100以下，加上提前拉貨效應將導致下半年經濟數據放緩，整體金融環境仍面臨高利率高波動。

債券作為一種相對穩定的投資工具，長期以來被視為投資組合中重要的防禦型商品。而短期債券在政策風險提升的環境下，特別是短天期公債、貨幣市場工具，具有低風險低波動的優勢，如ICE美國1-3年期公債指數近一年走勢，在近期市場波動中價格能持續往上，讓投資人得以運用來守護資產，從容應對市場變化。

2025年下半年在利率維持高檔、貿易衝突不斷與內需支撐美國經濟成長的大環境下，短天期公債可作為投資組合中主要的防禦型商品，作為下半年應對市場波動的配置策略。

（作者為兆豐證券國際金融部協理）

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