〈財經週報-投資趨勢〉短天期ESG投等債 資產品質、抗震、收益全到位 趁勢布局

投資人直接投資短天期投資等級債，恐將風險集中於單一債券，而短天期投等債ETF，有助分散風險。（路透）

■謝明志

今年來金融市場接連受到美國拋出對等關稅、地緣政治衝突、聯準會（Fed）降息路徑曖昧不明等因素的干擾，也令風險性資產表現波動加劇。鑑於未來仍須留意關稅政策正式實施後，對經濟與通膨帶來的影響，以及聯準會政策動向變化，特別是即使聯準會啟動降息，也不一定是一次到位，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響，因此即使是向來被視為穩健抗震的債券資產，也需要從中再做挑選，以在市況多空交錯下，為投資組合帶來抗震增益的投資效果，其中納入ESG考量之短天期投資級公司債便是投資人可考量的標的之一。

金融市場三大事件 短債防禦能力更佳

在總體經濟仍保有韌性的情況下，債券的基本面與信用面無太多警訊，然在利率波動與政策不確定性干擾下，反倒更加突顯短天期投資級債的投資價值。回顧近年來影響全球金融市場甚巨的三大事件，分別為2018年川普第一任總統任期發生之美中貿易戰、2020年新冠疫情肆虐，以及2025年也就是今年4月美國拋出對等關稅震撼彈，於這三次事件期間，全球股市都出現明顯回調，MSCI世界指數跌幅介在6~9%間不等，ICE美銀美林全球投資級債指數表現介在-2.4%至0.5%，而0-5年期、同時納入ESG選債標準的短天期債券指數展現其抗震力，更於2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情事件期間分別逆勢上漲1.1％和0.6%，可見在面對市場波動下，短天期債展現更佳的防禦能力。

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而從波動度來看，觀察近三年主要債券資產年化波動度表現，0-5年期之ESG短天期投等債指數的波動度僅2.21%，相較於全球債市的5.46%、全球投資級債指數的5.44%、全球政府公債指數的6.39%都明顯要低，納入投資組合能有效降低波動，在市場動盪階段，更能展現其沉穩抗震效果。再從資金流向來看，自去年9月聯準會首次開啟本輪寬鬆循環後，市場資金主要流向國庫券、投資級債，且若進一步從存續期間來觀察，可見5年期以下之短天期債券更是明顯吸引大量資金流入，反映在當前的環境下，能提供穩健收益、信用品質佳、利率波動風險較低的資產更獲市場青睞。

短債申購門檻高 ETF有助分散風險

在投資配置方面，倘若投資人透過直接投資短天期投資等級債，其申購門檻相對高，也將風險集中於單一債券發行公司，而短天期投等債ETF因投資門檻明顯友善，也因持有一籃子債券標的而有助分散單一持債風險，是投資人可考慮採用的投資方式。若是從資產品質、收益水準、天期等重點面向來看，將ESG作為選債準則之一的0-5年期短天期BBB投等債ETF是現階段投資人既想存債，又期望穩健抗震的優先考量標的。主因BBB級公司債在殖利率上更明顯領先其他等級，其中重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上更相對穩健，而短天期債因存續期間短，對利率波動的敏感度相對較低，有助進一步平衡波動風險。（作者為群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人）

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