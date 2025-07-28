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〈財經週報-看盤焦點〉台股多頭行情有望延續 聚焦AI與低基期類股

2025/07/28 05:30

Google母公司Alphabet擬提高今年資本支出計畫，帶動台股科技股同步走強。（路透）Google母公司Alphabet擬提高今年資本支出計畫，帶動台股科技股同步走強。（路透）

■姚宗宏

隨著市場對美國「對等關稅」的態度轉趨正面，加上聯準會（Fed）預期將於9月再次啟動降息，台股整體偏多氣氛延續，資金行情持續發酵。市場風險偏好回升，資金流入權值股與題材股，技術線型維持強勢格局，行情有望延續至第四季，短線預估在23,000點附近高檔震盪。

上週資金主要流入電子零組件、電腦及週邊設備、半導體、通信網路、生技等族群。在籌碼面穩定的支撐下，短期出現大幅回檔的機率不高，甚至有望挑戰24,000點，創下新高。

美國已將日本關稅調降至15%，市場預期歐盟也將與美國達成類似協議，激勵亞股走勢。儘管短線對關稅的疑慮已降低，市場情緒偏向樂觀，但美國對台灣的對等關稅稅率仍未公布，是否實施232條款亦屬未知。第四季市場將開始檢視通膨與產業循環性問題，可能出現較明顯的回檔。

AI族群仍為市場主流

AI族群仍為市場主流，資金持續聚焦。Google母公司Alphabet上週公布第二季財報，因雲端運算服務需求強勁，擬提高今年資本支出計畫，並預告明年將進一步擴大。此消息激勵科技股信心回升，降低市場對明年度AI資本支出可能下滑的疑慮，帶動台股科技股同步走強。

市場焦點逐漸轉向聯準會降息與主席鮑威爾是否換人等議題。若聯準會於9月再次啟動降息，將有利於各產業復甦，資金有望流向低基期且具基本面支撐的產業。車用電子近期出現庫存回補跡象，支撐族群表現。

中國政府將新增水利工程的基礎建設預算，短線在資金堆疊下，鋼鐵、水泥、塑化等原物料族群上週出現明顯資金流入。但由於實質需求能見度仍低，估計僅為短暫行情，短線上漲空間有限。

金控類股殖利率偏高，儘管壽險金控面臨匯損壓力，拖累今年獲利表現，但若聯準會降息，將有助金融股後市回穩。金控亦屬高股息概念族群之一，有望吸引資金停泊。

整體而言，市場逐漸消化關稅戰與匯率波動帶來的影響，短線台股走勢預期將維持高檔震盪，市場氛圍正醞釀過度樂觀。景氣信號已逐漸降溫，庫存調整周期與AI演進轉折點等因素，仍需留意景氣降溫可能帶來的修正壓力。

第三季行情可望延續，操作上可相對積極，盤中回檔可視為進場機會。在風險偏好持續轉佳的情況下，可留意布局AI與低基期類股的時機。（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

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