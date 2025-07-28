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〈財經週報-台股熱點〉軍備局500億採購案 無人機概念股活蹦亂跳

2025/07/28 05:30

無人機廠上半年營收無人機廠上半年營收

記者王憶紅／專題報導

受惠國防部軍備局公布新一輪無人機公開標案激勵，無人機概念股上週股價活蹦亂跳。其中，首批無人機標案最大贏家的中光電（5371）週漲幅達19.03%，而雷虎（8033）週漲幅也達18.27%；亞航（2630）、長榮航太（2645）、漢翔（2634）則分別有11.05%、7.77%、6.77%週漲幅。市場人士指出，在國防部29日（下週二）舉行徵商說明會前，無人機熱度可望持續。不過，相關個股短期漲幅已高，追高風險也高。

國防部軍備局上週公告最新軍用商規無人機公開徵求案，總計開出總數量達到4.875萬架的5款無人機，預計於2026年、2027年間交付，29日舉行徵商說明會。業界推估，5款無人機整體採購金額可能上看500億元。

對國防部最新無人機公開徵求案，雷虎表示，有意願參與，也積極評估準備中，惟標案相關細節得在7月29日徵商說明會後，才能更精準掌握訊息。長榮航太也指出，待標案內容公布後，會再進行評估。

另有業內人士指出，目前正在進行的5款、3,000餘架的首波國防部無人機標案，今年下半年才陸續交付，部分交期甚至要到2027年才結案，而新一波的採購案，卻要在2年間交付4.875萬架，量能太大、交期太短，若產能不能滿足，則需考量逾期罰款金額，因此還要再觀察。

漢翔在無人機領域以建置「無人機反制系統」為主，不過，漢翔具有製造生產優勢，因此其他廠商獲得無人機標案，可望與漢翔合作。而取得中科院「銳鳶二代」無人機技術轉移授權的亞航，也具備製造生產能量，可望與此次入選廠商展開合作模式。

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