〈財經週報-半導體〉台積電大擴產 廠務工程迎日不落商機

台積電持續在台灣與海外大擴產，供應鏈廠商工程案接不完，挹注營收與獲利成長可期。 （法新社）

記者洪友芳／專題報導

廠務工程廠上半年營收一覽表

護國神山台積電（2330）持續在台灣與海外大擴產，加上地緣政治也帶動業界興起異地備援，對下半年與未來幾年的廠務工程注入更多接案商機，尤其打入台積電供應鏈的廠商，工程案接不完，挹注營收與獲利成長可期。

供應鏈廠商 工程案接不完

人工智慧（AI）發展快速，驅動高算力晶片對先進製程與先進封裝需求劇增，台積電幾乎通吃AI晶片的訂單，持續擴增產能，以支持客戶需要，繼去年實際資本支出接近300億美元之後，今年資本支出進一步規劃達380億美元至420億美元。

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台積電的高資本支出當中，70%用於先進製程，10%至20%用在特殊製程，10%至20%用於先進封裝、測試、光罩製作等。今年擴產重心除了台灣新竹與高雄的2奈米廠、台南與嘉義的先進封裝廠之外，還有美國第二與第三廠，日本熊本二廠、德國廠也正興建中。

地緣政治也帶動業界興起異地備援，包括聯電（2303）、世界先進（5347）分別在新加坡投資建12吋廠，日月光投控（3711）在馬來西亞檳城擴增封測廠，也有不少半導體廠商或外商在台灣投資建廠，這對下半年與未來幾年的廠務工程包括機電工程、無塵室、水氣化等廠商接案商機大增。

台積電無塵室工程廠漢唐（2404）目前在手訂單達1,322.7億元，創歷年新高，預期9成訂單將在二年內消化完畢，顯見漢唐受惠大客戶的工程挹注，不僅下半年營運動能增強，明後年營運也看好。廠務工程相關的亞翔（6139）、帆宣（6196）、洋基工程（6691）、矽科宏晟（6725）、和淞（6826）、信紘科（6667）、聖暉*（5536）等，也都可望接客戶投資擴產的訂單，各家在手訂單都比去年同期增加。

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