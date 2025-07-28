〈財經週報-半導體〉拉貨動能強 設備材料業營收續旺

設備與材料廠商上半年營收一覽表

記者洪友芳／專題報導

設備與材料相關供應商延續上半年拉貨動能，預期下半年也將走旺。（資料照）

隨著台積電（2330）先進製程產能吃緊，2奈米先進製程下半年進入量產，先進封裝CoWoS也積極建置產能，設備與材料相關供應商延續上半年拉貨動能，預期下半年也將走旺。

台積電扶植 本土供應商打進供應鏈

半導體業的晶圓廠或先進封裝廠主要設備，多數是國外大廠的天下，但近幾年在地供應成為主流，加上台積電也扶植本土供應商，台灣的設備或材料廠陸續直接或間接打進台積電等半導體供應鏈，有些傳統產業廠商也順勢轉型。

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鴻海（2317）集團轉投資的設備廠京鼎（3413），也是大股東與大客戶-台灣應用材料的前段設備關鍵模組、零組件等主要代工生產製造廠，受惠客戶拉貨動能，京鼎上半年累計營收首破百億元大關，年增達43.01%，創同期新高，下半年持續成長可期。

配合AI晶片需求，台積電大力建置台南、嘉義園區的先進封裝CoWoS產能，日月光投控（3711）也將先進封測視為今年成長動能，帶動弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）相關設備廠上半年營收都較去年同期顯著成長。法人預期搭上CoWoS擴產列車的供應商，第三季與第四季營收將逐季往上，全年營收創新高可期。

先進製程需求矽晶圓、光阻劑、研磨液等材料，代理日本信越產品的崇越科技（5434）在先進製程領域市占率高，今年上半年營收達327.5億元高峰，年增27.3%，今年營收與獲利表現可望優於去年並續創新高。中砂（1560）供應鑽石碟、再生晶圓，今年上半年營收也創同期新高，隨著台積電下半年量產2奈米，法人也看好該公司下半年營運將優於上半年。

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