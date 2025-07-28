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〈財經週報-半導體〉拉貨動能強 設備材料業營收續旺

2025/07/28 05:30

設備與材料廠商上半年營收一覽表設備與材料廠商上半年營收一覽表

記者洪友芳／專題報導

設備與材料相關供應商延續上半年拉貨動能，預期下半年也將走旺。（資料照）設備與材料相關供應商延續上半年拉貨動能，預期下半年也將走旺。（資料照）

隨著台積電（2330）先進製程產能吃緊，2奈米先進製程下半年進入量產，先進封裝CoWoS也積極建置產能，設備與材料相關供應商延續上半年拉貨動能，預期下半年也將走旺。

台積電扶植 本土供應商打進供應鏈

半導體業的晶圓廠或先進封裝廠主要設備，多數是國外大廠的天下，但近幾年在地供應成為主流，加上台積電也扶植本土供應商，台灣的設備或材料廠陸續直接或間接打進台積電等半導體供應鏈，有些傳統產業廠商也順勢轉型。

鴻海（2317）集團轉投資的設備廠京鼎（3413），也是大股東與大客戶-台灣應用材料的前段設備關鍵模組、零組件等主要代工生產製造廠，受惠客戶拉貨動能，京鼎上半年累計營收首破百億元大關，年增達43.01%，創同期新高，下半年持續成長可期。

配合AI晶片需求，台積電大力建置台南、嘉義園區的先進封裝CoWoS產能，日月光投控（3711）也將先進封測視為今年成長動能，帶動弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）相關設備廠上半年營收都較去年同期顯著成長。法人預期搭上CoWoS擴產列車的供應商，第三季與第四季營收將逐季往上，全年營收創新高可期。

先進製程需求矽晶圓、光阻劑、研磨液等材料，代理日本信越產品的崇越科技（5434）在先進製程領域市占率高，今年上半年營收達327.5億元高峰，年增27.3%，今年營收與獲利表現可望優於去年並續創新高。中砂（1560）供應鑽石碟、再生晶圓，今年上半年營收也創同期新高，隨著台積電下半年量產2奈米，法人也看好該公司下半年營運將優於上半年。

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