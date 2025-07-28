〈財經週報-半導體〉搭上AI高速列車 封測業穩健成長

測試介面廠上半年營收一覽表

記者洪友芳／專題報導

封測業代表性公司上半年營收一覽表

封測業下半年雖面臨匯率與關稅等大環境變數，但日月光投控（3711）、京元電（2449）等業者，受惠AI需求持續強勁，下半年營運仍可望較上半年穩健成長。封測業搭上AI列車的廠商，成長相對明顯，而偏重消費性或耕耘AI邊緣運算領域的業者，受到市況競爭等因素影響，今年下半年營運趨向平穩，成長恐有限。

雖面臨匯率與關稅等大環境變數，封測業搭上AI列車的廠商，成長相對明顯。 （記者靳昌玲攝）

日月光投控指出，大環境雖多變，但匯率影響可控，關稅對業務影響也有限；長線仍看好AI，以目前來看，AI發展還在初期階段，日月光將會持續增加投資AI相關封測產能。

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日月光期許 下半年營運逐季成長

日月光投控今年上半年營收2,989億元，年增9.47%，創歷年同期次高；展望下半年，日月光期許營運「逐季成長」，並預估在AI需求增多的帶動下，先進封測營收能較去年成長10%。

京元電是輝達（Nvidia）策略合作夥伴，也是聯發科（2454）等台系IC設計廠的測試供應商，今年上半年營收達156.77億元，年增25.21%，增幅居封測業之冠。該公司指出，AI、HPC（高效能運算）需求仍旺，車用及消費性電子產品也有回溫跡象，第三季營運將持續成長，但第四季還待觀察。

力成（6239）今年上半年營收335.53億元，年減11.5%。儘管部分客戶因關稅提前到第二季拉貨，但受惠美光外包業務、AI相關業務動能，法人預估力成第三季營收將小幅成長，2.5D封裝、扇出型面板級封裝（FOPLP）營運效益將會逐漸顯現。

測試介面與設備廠旺矽（6223）、測試介面廠穎崴（6515）、精測（6510）今年上半年營收皆比去年同期強勁成長，預期第三季仍將有成長表現，全年營收年增兩位數可期。

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