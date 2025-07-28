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〈財經週報-半導體〉搭上AI高速列車 封測業穩健成長

2025/07/28 05:30

測試介面廠上半年營收一覽表測試介面廠上半年營收一覽表

記者洪友芳／專題報導

封測業代表性公司上半年營收一覽表封測業代表性公司上半年營收一覽表

封測業下半年雖面臨匯率與關稅等大環境變數，但日月光投控（3711）、京元電（2449）等業者，受惠AI需求持續強勁，下半年營運仍可望較上半年穩健成長。封測業搭上AI列車的廠商，成長相對明顯，而偏重消費性或耕耘AI邊緣運算領域的業者，受到市況競爭等因素影響，今年下半年營運趨向平穩，成長恐有限。

雖面臨匯率與關稅等大環境變數，封測業搭上AI列車的廠商，成長相對明顯。 （記者靳昌玲攝）雖面臨匯率與關稅等大環境變數，封測業搭上AI列車的廠商，成長相對明顯。 （記者靳昌玲攝）

日月光投控指出，大環境雖多變，但匯率影響可控，關稅對業務影響也有限；長線仍看好AI，以目前來看，AI發展還在初期階段，日月光將會持續增加投資AI相關封測產能。

日月光期許 下半年營運逐季成長

日月光投控今年上半年營收2,989億元，年增9.47%，創歷年同期次高；展望下半年，日月光期許營運「逐季成長」，並預估在AI需求增多的帶動下，先進封測營收能較去年成長10%。

京元電是輝達（Nvidia）策略合作夥伴，也是聯發科（2454）等台系IC設計廠的測試供應商，今年上半年營收達156.77億元，年增25.21%，增幅居封測業之冠。該公司指出，AI、HPC（高效能運算）需求仍旺，車用及消費性電子產品也有回溫跡象，第三季營運將持續成長，但第四季還待觀察。

力成（6239）今年上半年營收335.53億元，年減11.5%。儘管部分客戶因關稅提前到第二季拉貨，但受惠美光外包業務、AI相關業務動能，法人預估力成第三季營收將小幅成長，2.5D封裝、扇出型面板級封裝（FOPLP）營運效益將會逐漸顯現。

測試介面與設備廠旺矽（6223）、測試介面廠穎崴（6515）、精測（6510）今年上半年營收皆比去年同期強勁成長，預期第三季仍將有成長表現，全年營收年增兩位數可期。

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