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〈財經週報-半導體〉挾AI趨勢 IC設計龍頭表現亮眼

2025/07/28 05:30

AI風潮帶動下，台灣IC設計業對於今年成長抱持樂觀態度。 （記者靳昌玲攝）AI風潮帶動下，台灣IC設計業對於今年成長抱持樂觀態度。 （記者靳昌玲攝）

記者卓怡君／專題報導

IC設計上半年營收一覽表IC設計上半年營收一覽表

在AI（人工智慧）風潮帶動下，台灣IC設計產業持續發光發熱。原本台灣IC設計業者對於今年成長抱持更樂觀態度；然而，因美國總統川普祭出史上最激烈的關稅大戰，為全球經濟投下震撼彈，關稅、新台幣匯率成為台灣IC設計業者今年營運兩大關鍵變數。

台灣IC設計業者表示，未來需觀察關稅是否對終端消費景氣產生衝擊；至於匯率問題是所有外銷產業都需面對的挑戰，只能靠提升創新、技術與價值，增加競爭力。

根據TrendForce調查，今年第一季因美國關稅政策促使終端電子產品備貨提前啟動，以及全球各地興建AI資料中心，半導體晶片需求優於以往淡季水準，助益IC產業表現，第一季前十大無晶圓廠IC設計業者營收合計季增約6%，達774億美元，續創新高。

即使有新台幣升值影響，台灣IC設計龍頭聯發科（2454）仍順利達成第二季財測。聯發科副董事長暨執行長蔡力行認為，對等關稅影響目前難以評估，但無所不在的AI趨勢將持續推動市場機會，聯發科不論在邊緣運算或是雲端運算皆位處有利位置，聯發科將透過不間斷的技術突破和產品創新，把握AI趨勢，帶動公司在市場上穩健成長。

信驊可望一路旺到第三季

股王信驊（5274）董事長林鴻明看好AI帶來的機會，雖有新台幣匯率與關稅干擾，但在AI伺服器訂單加持下，信驊的BMC（遠端伺服器管理晶片）出貨大增，可望一路旺到第三季，全年營收將再創歷史新高。

法人分析，匯率對出口導向相關個股影響為全面性，但半導體產業的毛利率高，大都可以抵抗匯率衝擊，IC設計產業因為成本都是美元報價，在自然避險的情況下，獲利相對衝擊有限。至於關稅對於市場的影響需要時間觀察，台灣與其他國家關稅稅率的高低比較，也將影響台廠競爭力。

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