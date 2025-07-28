〈財經週報-半導體〉台積電大發利市 成熟製程廠壓力重

晶圓代工產業走向兩極發展，晶圓代工龍頭台積電穩健獲利，而成熟製程晶圓代工廠仍辛苦。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／專題報導

晶圓代工廠上半年營收一覽表

展望下半年，晶圓代工產業仍走向兩極發展，晶圓代工龍頭台積電（2330）挾先進製程居領先的優勢地位，下半年即使面對關稅與新台幣升值等不利因素，仍將大發利市，穩健獲利；而成熟製程的晶圓代工廠則仍辛苦。

台積電受惠人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續強勁，3、5奈米先進製程吃緊，還需調度7奈米生產線支援，加上非AI終端市場也預估溫和復甦，台積電日前法說會將全年以美元計營收年增率上修到30%，較原先的24-26%為高。

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展望第三季，台積電預估以美元計營收將達318至330億元，中間值324億美元，季增約8%，將續創新高；以美元對新台幣匯率以29元為假設基準，毛利率介於55.5%至57.5%，營業利益率45.5%至47.5%，雖分別較上季的58.6%、49.6%下滑，但比市場預期為佳，可望仍是高獲利的一季。

先進製程優勢 台積電不怕關稅與匯率

其實，受關稅政策等不確定性影響，台積電對第四季相對保守，法人預估營收可能季減10%；但挾先進製程與生產製造的優越地位，台積電還是有相當信心，不排除達財測高標，意即還是有可能比預估來得好。

新台幣強升值，成熟製程為主的聯電（2303）、世界先進（5347）、力積電（6770） 第二季營收表現皆不如預期，聯電、力積電較首季小幅成長，世界先進則小幅下滑；力積電第二季虧損擴大，聯電與世界先進財報尚未公布，可望維持獲利。展望下半年，力積電接單能見度不樂觀，法人預期將持續虧損，但虧損幅度可能收斂，聯電、世界先進下半年營運可望比上半年成長。

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