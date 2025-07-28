晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-半導體〉台積電大發利市 成熟製程廠壓力重

2025/07/28 05:30

晶圓代工產業走向兩極發展，晶圓代工龍頭台積電穩健獲利，而成熟製程晶圓代工廠仍辛苦。（記者洪友芳攝）晶圓代工產業走向兩極發展，晶圓代工龍頭台積電穩健獲利，而成熟製程晶圓代工廠仍辛苦。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／專題報導

晶圓代工廠上半年營收一覽表晶圓代工廠上半年營收一覽表

展望下半年，晶圓代工產業仍走向兩極發展，晶圓代工龍頭台積電（2330）挾先進製程居領先的優勢地位，下半年即使面對關稅與新台幣升值等不利因素，仍將大發利市，穩健獲利；而成熟製程的晶圓代工廠則仍辛苦。

台積電受惠人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續強勁，3、5奈米先進製程吃緊，還需調度7奈米生產線支援，加上非AI終端市場也預估溫和復甦，台積電日前法說會將全年以美元計營收年增率上修到30%，較原先的24-26%為高。

展望第三季，台積電預估以美元計營收將達318至330億元，中間值324億美元，季增約8%，將續創新高；以美元對新台幣匯率以29元為假設基準，毛利率介於55.5%至57.5%，營業利益率45.5%至47.5%，雖分別較上季的58.6%、49.6%下滑，但比市場預期為佳，可望仍是高獲利的一季。

先進製程優勢 台積電不怕關稅與匯率

其實，受關稅政策等不確定性影響，台積電對第四季相對保守，法人預估營收可能季減10%；但挾先進製程與生產製造的優越地位，台積電還是有相當信心，不排除達財測高標，意即還是有可能比預估來得好。

新台幣強升值，成熟製程為主的聯電（2303）、世界先進（5347）、力積電（6770） 第二季營收表現皆不如預期，聯電、力積電較首季小幅成長，世界先進則小幅下滑；力積電第二季虧損擴大，聯電與世界先進財報尚未公布，可望維持獲利。展望下半年，力積電接單能見度不樂觀，法人預期將持續虧損，但虧損幅度可能收斂，聯電、世界先進下半年營運可望比上半年成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財