〈財經週報-時事求是〉營收超過政府總預算的台積電

台積電2025年營收估計有新台幣3.4兆餘元，大幅超過中央政府總預算規模。(路透）

■魏錫賓

台積電（2330）的營收在2025年估計達1,170億美元，以目前的匯率計算為新台幣3.4兆餘元，將大幅超過中央政府總預算規模，再度展現足以敵國的氣勢。台灣最大企業的影響力與日俱增，除了主導大盤指數的起落外，也在經濟景氣的各個層面，掩蓋了多數產業的表現。

全部上市公司2025年上半年營收約為新台幣21.49兆元，較前一年同期成長14.55%；然而，台積電營收1.77兆元，成長高達40.03%。若不計台積電，2025年前6個月其餘80餘家上市半導體公司合計營收較前一年同期成長不到10%，遠低於產業平均，幾乎形成「台積電」與「其他」的兩個群組；而根據證交所統計，在同一段時間，塑膠、紡織、鋼鐵、造紙、玻璃陶瓷、貿易百貨、金融保險等上市產業，營收甚至都呈現負成長。

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台積電一向舉足輕重，但最近的成長速度尤其亮眼。台積電營收由2014年的新台幣7,600餘億元，提高至2024年的2兆8,900餘億元，10年來成長近3倍，可是肺炎疫情前的2019年營收約為1兆700億元，再度爆發性的成長是發生在最近5年；疫情及AI，使台積電的業績飛躍性的提高，營收並在2024年超過中央政府總預算規模。

台積電的業績反映在獲利上更為驚人。2024年獲利1.17兆元，已高於金融業的總和；今年上半年台積電EPS接近30元，獲利靠向8千億元，相較來看，14家金控同期間獲利，則不到2,200億元，遑論其他多數產業。

台積電市值占上市公司總市值接近4成，台積電領頭的半導體產業及AI相關的電子公司，成為支撐台灣經濟及帶領台股往前衝的力量。過去30年，台積電營收僅3年衰退，分別是2001年網路泡沫、2009年金融海嘯，及2023年景氣不佳時，終端需求消化庫存等時期。以目前AI的熱度及台積電先進製程領先的態勢，應也只有大環境的危機，才會壓抑台積電持續擴展的走勢。

即使關稅與匯率干擾，台積電營收及獲利仍在創新高，也因利潤較豐，更能抵擋外在的衝擊。邊緣AI的需求還未爆發，其後又有機器人商機等趨勢性的機會，加上已經累積的資源，台積電應付景氣循環的能力將愈來愈強；然而，其他產業並不這麼樂觀，在經濟仍然成長之下，已露出難以承受的疲態，而高關稅及新台幣升值更像兩堵高牆，阻擋著他們向外擴張。

台積電業績支撐了出口，出口推動著台灣的經濟；藉著AI趨勢的來臨，台積電效應克服關稅與匯率障礙，帶領半導體業向前突破，也點燃著台灣經濟成長的火把。可是，「半導體及AI相關產業」之外的「其他產業」、「台積電」之外的「其他半導體公司」，也是經濟現實的一部分。

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