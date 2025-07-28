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〈財經週報-半導體〉關稅、匯率逆風干擾 半導體業下半年溫和成長

2025/07/28 05:30

台積電法說會公布第二季獲利創新高，預期第三季與全年營運也將維持成長動能。（彭博）台積電法說會公布第二季獲利創新高，預期第三季與全年營運也將維持成長動能。（彭博）

記者洪友芳／專題報導

在人工智慧（AI）浪潮的推動下，今年半導體業原預估將邁向高成長，但在美國總統川普祭出關稅政策、匯率等變數影響，展望下半年，業界普遍認為，第三季將較上季成長，第四季恐下滑，整體下半年朝溫和成長走勢發展。

不畏新台幣強升的逆風，台積電（2330）日前法說會公布第二季獲利創新高、第三季與展望營運後市比市場預期為佳，為半導體業注入一劑強心針，台積電供應鏈與AI相關廠商，預期第三季與全年營運也將維持成長動能。

台積電今年營收 上修為年增30%

台積電指出，由於公司先進製程領先業界，受惠客戶對3、5奈米製程的強勁需求，第三季營收以美元計預估約季增8%，全年營收以美元計上修約年增30%，先前預估約為24-26%。

台積電董事長暨總裁魏哲家指出，AI需求持續強勁，在AI領域中，大型語言模型用來處理文本的基本單位（token）處理量爆炸性增長，顯示AI模型使用與導入同時增加，這意味著需要更多運算能力，進一步帶動先進製程的晶片需求上升，這當中包括來自主權AI的需求也日益增加。

法人認為，台積電法說會釋出強烈訊息，AI相關需求持續成為推升半導體成長的引擎，AI前景仍樂觀，化解市場擔憂AI成長放緩的雜音，同時，非AI領域也溫和復甦。

台積電去年營收為900.8億美元，今年預估上修為年增30%，推算約達1,171億美元，今年上半年營收累計為556億美元，第三季財測中位數約為324億美元，以下半年約為615億美元可達標估算，第四季營收將約為291億美元，季減10%，相較上半年拉貨強勁成長，下半年朝溫和成長。

法人認為，蘋果新產品銷售可能不如預期，美國關稅、新台幣升值的匯率不利因素等，皆是台積電對第四季展望趨保守的原因。

台灣半導體 今年產值6.33兆元

市場研調機構原預估2025年全球半導體市場將達7,009億美元，年成長11.2%；台灣在台積電扮演火車頭帶動下，受惠AI相關應用推升半導體生產製造與封測等產業鏈跟著發展，工研院預估今年台灣半導體產值將達新台幣6.33兆元，年增19.1%，展現超越全球的強勁成長動能，但後續是否維持或下修有待觀察。

半導體業界普遍認為，新台幣升值、關稅影響市場需求，可說是今年影響營運的關鍵變數。因多數半導體公司的營收主要以美元計價，新台幣對美元的匯率變化將對營收與毛利率產生顯著衝擊，這將考驗半導體業各家廠商的避險對策，技術或產品是否勝出市場，進而降低匯率不利因素的影響，帶動下半年營收與獲利持續成長。

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