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億級富豪回穩 6月底財管資產達1.6兆

2025/07/28 05:30

根據金管會統計，截至今年6月底，高資產客戶突破1.5萬人，財管規模首度衝破1.6兆元。（記者王孟倫攝）根據金管會統計，截至今年6月底，高資產客戶突破1.5萬人，財管規模首度衝破1.6兆元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於4、5月金融市場大地震，導致國內高資產富豪身家縮水。不過，根據金管會統計，6月底富豪管理資產規模快速反彈，億級高資產客戶數已突破1萬5000人、歷來首見；若以管理資產規模（AUM）來看，今年6月底達1兆6233億元，較去年同期成長38.96％。

金管會2019年底推出「財富管理新方案」，並於2020年8月訂定「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，針對資產1億元以上的高資產客群。截至今年6月底，已有15家銀行開辦「財富管理2.0」業務，管理高資產客戶數達1萬5035人、年增57.86％，高資產客戶AUM則為1兆6233億元。

國銀主管表示，目前整體情勢是否還有亂流、變數，尚須進一步觀察，但金融情勢明顯已恢復平靜，有助於高資產富豪的資產回穩。

根據統計，高資產富豪的資產配置出現重大變化，存款占比從5月的46.8％提高為6月的47.4％，也就是「現金為王」，增加存款比重來提高風險控管；其餘部分，基金占比15.7％、債券13％、保險11％、境外結構型商品6.2％，採取保守策略。

另，根據銀行局統計，6月底高資產客戶財管業務表現前3大，居冠的是第一銀行2465人、AUM的資產規模2427億元，中信銀行2299人、規模2392億元居次，第3名是玉山銀行2586人、規模為2253億元。

根據證期局統計，就券商辦理高資產業務比較，截至今年6月底止，總計核准8家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，開辦以來累計高資產客戶數1268人，累計交易金額約3315億元，與去年6月底累計客戶數1018人及交易金額2079億元相較，累計客戶數增加25％。

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