川普出馬 與歐盟協議即將達陣

美國總統川普和歐盟執委會主席馮德萊恩將於蘇格蘭當地時間週日下午四時三十分會面，希望敲定貿易協議。（示意圖，路透資料照）

預計對歐盟大部分產品徵收15％關稅

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普和歐盟執委會主席馮德萊恩將於蘇格蘭當地時間週日下午四時三十分（台灣時間週日二十三時三十分）會面，希望敲定貿易協議。美國預計對歐盟大部分產品徵收十五％關稅，雖然高於歐盟希望的零關稅，但比川普先前放話要徵收的三十％低，也能減輕歐盟企業數個月以來的不確定性。

川普上週五抵達蘇格蘭後對媒體表示，馮德萊恩是有高度或受尊敬的領袖，希望與她在坦利伯的高爾夫球道會面；他並說，美國有一半的機率與歐盟達成框架貿易協議，布魯塞爾「非常想敲定協議」。

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歐盟逾七十％出口商品面臨美國關稅，其中鋼鋁產品面臨五十％關稅，汽車和汽車零件面臨二十五％關稅，其餘大部分產品目前被課徵十％關稅。川普先前揚言，自八月一日起要對歐盟所有輸美商品徵收三十％關稅；歐盟官員表示，這個水準將毀掉大西洋兩岸龐大的商業往來。川普對銅和藥品關稅也即將開徵。

美國若對歐盟商品徵收十五％關稅，將被許多歐盟成員國視為糟糕的結果，因為歐盟一開始就希望是零關稅。但這個稅率比川普先前宣布的三十％要低，且能減輕歐盟企業數月以來的不確定性。對川普而言，若與歐盟達成貿易協議，將是所有貿易夥伴中最大的，超越日本的五五○○億美元協議。

儘管美歐快要達成協議，但仍須進行最後的協商。美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克已啟程飛往蘇格蘭，將在川普與馮德萊恩會面前，先與歐盟貿易專員塞夫柯維奇進行談判。

川普政府一名官員表示：「我們對於達成協議審慎樂觀，但在達成協議前，一切都在未定之天。」歐盟先前放話，若無法與美國達成協議，八月一日起將對一○九○億美元的美國商品徵收三十％關稅。

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