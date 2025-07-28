日投資美16兆 包括助台半導體建廠

日本與美國達成的貿易協議包括一項5500億美元投資計畫，相關資金可能資助一家台灣公司在美國興建半導體廠。（路透資料照）

內容涵蓋股權投資、貸款和擔保 對象與具體架構尚不明確

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，負責與美國協商對等關稅的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正接受日媒訪問表示，日本與美國達成的貿易協議包括一項五五○○億美元（約十六．一兆台幣）投資計畫，相關資金可能資助一家台灣公司在美國興建半導體廠。

日本已同意這項對美全面投資計畫，內容涵蓋股權投資、貸款和擔保，以換取美國降低對日本輸美商品的關稅由二十五％降至十五％，但這項計畫的具體架構仍不明確。

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赤澤亮正對日本放送台（NHK）表示：「日本、美國和其他志同道合的國家一起合作，打造對經濟安全至關緊要的產業供應鏈。為此，日本對美國投資計畫的融資對象，不限於美國或日本企業。」

赤澤亮正指出，舉例來說，如果台灣晶片製造商在美國建廠，使用日本零件，或其產品依日本需求而量身打造，那也符合融資對象。但他未具體說明是哪些台灣企業。

美國正高度依賴台積電生產先進晶片，台積電的母國台灣因鄰近中國，引發經濟安全隱憂。今年三月台積電董事長魏哲家在白宮與美國總統川普共同宣布，加碼投資美國一千億美元，累計投資金額達一六五○億美元。

日本將透過國營的國際協力銀行（JBIC）和日本貿易保險公司（NEXI）進行上述投資，日本近期修法JBIC可以對被認為對日本供應至關緊要的外國企業提供融資。

美保留90％投資報酬 僅指股權部分

赤澤亮正說，這項規模五五○○億美元的投資計畫中，股權投資僅占一％至二％，意味大部分資金將以貸款和擔保的形式提供。

被問及白宮聲明所提「美國將保留九十％的投資報酬」時，赤澤亮正指出，上述數字僅指股權投資的相關報酬，在整體資金中所占比重很小。

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