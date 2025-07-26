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飆股幕後》併購效應加持 偉訓逼近歷史新高價

2025/07/26 05:30

偉訓今年首季可望淡季不淡、營收直逼去年第4季表現，且電競電源、機殼的在手訂單能見度已經看到第2季初。（偉訓提供）偉訓今年首季可望淡季不淡、營收直逼去年第4季表現，且電競電源、機殼的在手訂單能見度已經看到第2季初。（偉訓提供）

記者方韋傑／特稿

電源供應器廠偉訓科技（3032）受惠於自有電競品牌、電競電源訂單能見度穩定，加上伺服器機櫃新品預計第四季出貨，又有併購聲學大廠AIP效益加持，激勵偉訓股價於24日觸及歷史新高價119.5元，儘管昨日終場收在114.5元，單日小跌2.97%，但仍然創下週線連7紅的亮眼表現，區間漲幅高達67.39%。

週線連7紅 遭列注意股票

偉訓因近期漲勢驚人，22、24兩日被證交所列為注意股票，因此該公司本週公告6月自結財務數字，單月每股稅後盈餘0.29元、年減73%。觀察三大法人本週動向，外資截至昨日已連5買，單週買超1萬3114張，投信、自營商則著墨不多，外資為本波偉訓股價攻高的推手。不過法人認為，由於偉訓股價已攻上歷史高點，投資人須留意追高的套牢風險。

偉訓本月8日完成與全球音圈與振膜龍頭AIP的股權交割，該公司擁有超過600家聲學與一線音響品牌客戶，全球市占率超過5成，並於高階家用音響音圈市場接近7成市占，在車用音響與振膜領域也穩居領導地位。偉訓指出，AIP獲利穩健，將為公司邁入高成長聲學元件市場、深化產品線提供關鍵助力。

偉訓今年前6月營收累計達48.31億元、年增25.15%，由於AIP業績自7月起併入營收，偉訓內部對下半年營運展望抱持樂觀看法，未來在旗下自動化產線降低成本下，預估AIP每年將貢獻約700萬美元（約新台幣2億元）獲利，每股貢獻約2元。此外，受惠於電競客戶需求穩定，亦為營運提供有利支撐，法人看好偉訓明年營收年增50%，獲利同步大幅成長110%。

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