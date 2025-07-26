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飆股幕後》大客戶拉貨強 高技6月來大漲41%

2025/07/26 05:30

PCB廠高技搭上AI特快車，在AWS大型CSPAI伺服器主板訂單放量帶動下，6月合併營收呈跳躍式成長。（取自官網）PCB廠高技搭上AI特快車，在AWS大型CSPAI伺服器主板訂單放量帶動下，6月合併營收呈跳躍式成長。（取自官網）

記者卓怡君／特稿

PCB廠高技（5439）搭上AI特快車，在AWS（亞馬遜雲端服務）大型CSP（雲端服務提供商）AI伺服器主板訂單放量帶動下，6月合併營收呈跳躍式成長，月增43%、年增169%，創單月歷史新高，在營運快速成長下，吸引資金進場，6月以來波段漲幅達41%，股價頻創掛牌來新高，本週股價最高來到253.5元，昨收246.5元。

高技股價從去年11月下旬就開始起漲，當時股價不到90元，8個月來股價漲幅達1.84倍。

高技首季整體伺服器相關營收占比達35%，其次為網通30%，該公司規劃今年擴充30%產能，隨著下半年擴充加速，在新產能開出後，將帶動營運逐季向上，且為因應客戶需求，明年亦持續進行產能擴充。高技本週董事會決議發行無擔保公司債進行市場籌資，以20億元為發債上限，主要用途在擴充廠房及購置機器設備。

高技表示，因伺服器相關產品成長強勁，目前工廠整體稼動率約85%，正在籌備台灣新廠，力拚下半年營運優於上半年；第二季並未因關稅影響客戶需求，下半年客戶需求也未調整，高技預估，伺服器營收比重到了年底有望達到50%以上，低軌衛星新品也開始少量出貨，明年貢獻有機會進一步放大。

法人分析，高技因大客戶AWS Trainium 2伺服器增加下單效應，帶動6月營收衝高，全年營收有望創下新高，在AI伺服器主板比重提高下，有助獲利表現，AI為今年投資主旋律，可逢回伺機酌量布局。

外資今年以來買超高技約1.3萬張，不過融資使用率去年11月下旬約46%，今年3月底高達80%，目前降至6成多，要留意大戶是否開始減碼。

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