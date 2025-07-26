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財經青紅燈》金融整併勢在必行

2025/07/26 05:30

新光金控7月24日和台新金控正式合併。（資料照）新光金控7月24日和台新金控正式合併。（資料照）

7月24日台新金與新光金兩家金控合併，開啟國內四大金控的全新競爭環境，但從過去到現在，台灣金融業的老症頭難改、即Overbanking（銀行過多）；因台灣缺乏國際區域級銀行，不利拓展國際市場，未來國內金融機構的整併，特別是大型金控間的「金金併」，將是無法避免的趨勢。

新光金下市併入台新金（2887）後，兩家財報將合併計算，我國金控家數也從15家變成14家，台灣金控業也進入「四強鼎立」新時代，包括國泰金的資產總額13.88兆元、富邦金為12.12兆元、中信金8.98兆元及台新新光金8.58兆元，市場出現四強鼎立的新局面。

另一方面，各金融機構整併不僅不會因此而暫緩或停擺，反而將加速，畢竟併購是最快且有效的方式，儘管「金金併」不僅不容易且難度重重，拚命長大的金控仍積極想要突破。

某前金管會主委過去曾直言，以國內金控業現況，現有16家金控若能減半為8家，才是最適當規模；甚至更有金融專家主張，金控家數剩下9家都算太多。也就是說，大家都知道、也認同「大者恆大」概念或原則，問題是金融機構要怎麼併？誰跟誰併？都是大學問、也是大挑戰。

簡單來說，除非短時間內金融政策有很大變化，否則原則就是不能用強迫進行合併，無論是金控併銀行或金融機構之間的整併，現在都必須要在合意併購基礎下，包括發動併購方或是被併購的金融機構，合意就是重大原則。

尤其到目前為止，台灣連一家全球前一百大銀行都沒有，金融業不該怕競爭，但金控或大型銀行若無法透過整併來壯大營運規模，勢必會影響未來台灣金融業的發展與競爭力。（王孟倫）

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