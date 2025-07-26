台達電智能製造創新中心啟用

台達電總裁暨營運長張訓海昨天出席集團中壢智慧製造創新中心的開幕典禮。（記者劉羽珊攝）

〔記者方韋傑、實習記者劉羽珊／桃園報導〕台達電（2308）昨啟用「智能製造創新中心」，並攜手輝達共同打造「虛實整合學習中心」，以回應製造業面臨的高效率、彈性化與全球布局挑戰。此外，在地緣政治與關稅政策持續變動下，集團全球製造策略維持長期規劃方向不變，泰國已被公司定位為第二個智慧製造中心。

台達電「智能製造創新中心」設於旗下中壢六廠，導入產線聯網平台與數位雙生技術，涵蓋單機、整線到整廠的虛實整合應用，建構可模組化、可複製的智慧產線。此外，與輝達合作設立「虛實整合學習中心」，採用輝達「Omniverse」與「Isaac Sim」兩大AI（人工智慧）平台，強化數位模擬與AI模型導入能力，支援客戶測試新技術、驗證適用性，降低轉型成本與風險。

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台達電總裁暨營運長張訓海指出，集團持續強化全球分散式布局，涵蓋中國、台灣、泰國、印度、歐洲與美國等地，未來將依據市場需求就近生產，落實「市場端製造」的全球布局邏輯。公司正在泰國廠建構完整的智慧製造系統，加快產線虛擬驗證與實體落地的整合進度，目標成為支援東南亞與南亞市場的重要基地。

張訓海強調，集團全球製造策略具備高度彈性，未來包括GB系列在內等AI伺服器相關產品，也可能依客戶要求，分別於台灣、美國或歐洲生產出貨。

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