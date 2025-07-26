「先建廠再看需求」 台積熊本二廠投產延後1年半

供應鏈傳出，車用晶片市況不好，台積熊本一廠產能利用率不高，這也是熊本二廠建廠時程延緩的原因。圖為台積電熊本一廠。（彭博檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日媒報導，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）在日本熊本縣菊陽町興建的第二座晶圓廠，投產時程將從原訂的2027年底延後至2029年上半年，推遲達一年半時間；台積電對此並未回應。

半導體供應鏈推測，台積電上週法說會仍強調熊本二廠今年下半年興建，但「量產計畫將依客戶的需求及市場狀況而定」，這透露出實際是因目前主要客戶需求下滑，很可能採取先建廠，裝機及生產時程則依市況而延後。

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裝機及生產時程 依需求調整

台積電董事長暨總裁魏哲家於上週四法說會中表示，熊本第一座晶圓廠已於2024年底以非常好的良率開始量產特殊製程，第二座晶圓廠的營造工程則將於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施的就緒情況，「晶圓廠的量產計畫將依客戶的需求及市場狀況而定」。

對於法人問及美國加速建廠，是否會影響其他地區的投資建廠？魏哲家回應，公司在美國是投資先進製程，日本是特殊製程，不同地區的投資不會互相影響。

車用市況不佳 一廠利用率不高

供應鏈傳出，由於台積電的影像感測器大客戶面臨市場競爭、需求下滑，加上車用晶片市況也不好，熊本一廠產能利用率不高，這也是熊本二廠建廠時程延緩的原因，但近期已從周邊停車場開始施工，估計廠房整地工程也快要進行，很可能採取先興建廠房，裝機生產時程延後的策略，因先建廠花費成本相對不高，等需求回溫再裝機也不遲。

台積電熊本一廠於2022年4月開始興建，2024年底開始量產；2024年2月間舉行啟用典禮，並宣布與索尼（Sony）、電裝株式會社（DENSO）及豐田汽車合資興建第二座晶圓廠，當時計畫於2024年底開始興建，並於2027年底開始營運。一廠以22/28奈米、12/16奈米為主，規劃月產能約5.5萬片，兩大客戶為SONY及DENSO，分別供應感測器及車用晶片。

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