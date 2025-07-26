晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「先建廠再看需求」 台積熊本二廠投產延後1年半

2025/07/26 05:30

供應鏈傳出，車用晶片市況不好，台積熊本一廠產能利用率不高，這也是熊本二廠建廠時程延緩的原因。圖為台積電熊本一廠。（彭博檔案照）供應鏈傳出，車用晶片市況不好，台積熊本一廠產能利用率不高，這也是熊本二廠建廠時程延緩的原因。圖為台積電熊本一廠。（彭博檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日媒報導，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）在日本熊本縣菊陽町興建的第二座晶圓廠，投產時程將從原訂的2027年底延後至2029年上半年，推遲達一年半時間；台積電對此並未回應。

半導體供應鏈推測，台積電上週法說會仍強調熊本二廠今年下半年興建，但「量產計畫將依客戶的需求及市場狀況而定」，這透露出實際是因目前主要客戶需求下滑，很可能採取先建廠，裝機及生產時程則依市況而延後。

裝機及生產時程 依需求調整

台積電董事長暨總裁魏哲家於上週四法說會中表示，熊本第一座晶圓廠已於2024年底以非常好的良率開始量產特殊製程，第二座晶圓廠的營造工程則將於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施的就緒情況，「晶圓廠的量產計畫將依客戶的需求及市場狀況而定」。

對於法人問及美國加速建廠，是否會影響其他地區的投資建廠？魏哲家回應，公司在美國是投資先進製程，日本是特殊製程，不同地區的投資不會互相影響。

車用市況不佳 一廠利用率不高

供應鏈傳出，由於台積電的影像感測器大客戶面臨市場競爭、需求下滑，加上車用晶片市況也不好，熊本一廠產能利用率不高，這也是熊本二廠建廠時程延緩的原因，但近期已從周邊停車場開始施工，估計廠房整地工程也快要進行，很可能採取先興建廠房，裝機生產時程延後的策略，因先建廠花費成本相對不高，等需求回溫再裝機也不遲。

台積電熊本一廠於2022年4月開始興建，2024年底開始量產；2024年2月間舉行啟用典禮，並宣布與索尼（Sony）、電裝株式會社（DENSO）及豐田汽車合資興建第二座晶圓廠，當時計畫於2024年底開始興建，並於2027年底開始營運。一廠以22/28奈米、12/16奈米為主，規劃月產能約5.5萬片，兩大客戶為SONY及DENSO，分別供應感測器及車用晶片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財