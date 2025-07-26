協助中小企降匯損》經長：套裝避險商品下週上路

經濟部長郭智輝昨赴工商協進會會員大會演講表示，為降低中小企業匯率波動風險，經濟部與公股銀行合作，提供「套裝型匯率避險商品」，事先約定匯率以降低匯匯兌風險，預計下週上路。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝昨赴工商協進會會員大會演講時表示，匯率波動對出口企業衝擊不小、尤其是中小企業，為降低匯率波動風險，經濟部與公股銀行合作，提供「套裝型匯率避險商品」，事先約定匯率以降低匯匯兌風險，預計下週上路。

郭智輝以「因應國際經貿情勢變化、協助產業提升競爭力」為題發表演講。他說，為配合政策穩定物價，台電近年吸收約新台幣六千億元，他到任後，希望每年替台電爭取一千億元撥補，但去年、今年預算都未通過立法院審議。

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他表示，面對美國對等關稅挑戰，製造業者紛紛反映電價不能再漲，因此行政院在特別預算編列千億撥補台電，但近日也沒通過三讀；郭智輝強調，除了關稅、匯率等挑戰，對產業最重要的就是電價。

他也指出，新台幣近日升勢強勁，受出口暢旺、預期心理和市場禿鷹等因素影響，業者皆反映政府要穩定匯率；以經濟部底下的國營事業為例，每年買匯約需四百億美元，購買天然氣、煤炭和石油等，但中小企業並無匯率避險概念，不像大企業會有財務相關專業人才，可以提早因應匯率變動。

經濟部本月初成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，由公股行庫支援提供匯率避險工具，包括「預購（預售）遠期外匯」、「外匯選擇權」，以及「自然避險」。

小額度5萬美元換、結匯

郭智輝表示，為穩定匯率，經濟部已與國內銀行、金管會銀行局討論，設計出「匯率避險套裝商品」，小額度五萬美元換、結匯，預計下週開始服務。

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