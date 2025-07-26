台美關稅談判》農民團體：堅守稻米紅線 同步公糧改革

台美關稅談判進入倒數，多個農民市集團體與農民團體昨發表聯合聲明，表示不容開放美國稻米零關稅進口，恐徹底摧毀我國稻米產業。（路透檔案照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台美關稅談判進入倒數，多個農民市集團體與農民團體昨發表聯合聲明，表示不容開放美國稻米零關稅進口，隨美國低價米傾銷，恐徹底摧毀我國稻米產業，也提出應同步改革公糧制度，不要只重「量」不重質，應改為「分級計價」。

美國與各國關稅談判，目前取得較低稅率如英國、日本、越南、菲律賓等，多是開放美國農產品，韓國因不開放美國米等農產品無限制輸入，目前稅率為二十五％。

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憂美國米傾銷 恐摧毀本土稻米產業

行政院副院長鄭麗君正率團隊赴美進行第四輪關稅實體談判，總統賴清德也再三強調，盼可完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全等任務；多個農民市集與農民團體仍表達憂心，聲明強調，稻米是我國不可讓步的談判紅線，若開放美國米低價傾銷，將摧毀本土稻米產業，導致農村凋敝，瓦解糧食體系，後果是無法逆轉的災難。

公糧應轉型品質導向 改為「分級計價」

目前全球僅存我國還在實施稻米公糧收購制度（不論稻米品質，政府都用固定價格購入）。該聲明也指出，捍衛我國的糧食主權並不代表故步自封，目前公糧制度面臨「價格天花板」、「品質獎勵不足」等挑戰，導致農民缺乏生產優質米誘因，這將是公糧制度投入改革的契機，公糧制度應轉型為品質導向獎勵機制，透過分級計價，讓生產好米的農民獲得更好的回報。

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