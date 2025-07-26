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工商界盼關稅優於日本 副總統：談判團隊拚搏努力中

2025/07/26 05:30

副總統蕭美琴昨出席工商協進會會員大會致詞，強調我談判團隊仍在華府繼續談判，以拚搏精神爭取貿易平衡和台灣產業利益。（取自總統府官網）副總統蕭美琴昨出席工商協進會會員大會致詞，強調我談判團隊仍在華府繼續談判，以拚搏精神爭取貿易平衡和台灣產業利益。（取自總統府官網）

〔記者廖家寧／台北報導〕副總統蕭美琴昨出席工商協進會會員大會致詞，工商協進會理事長吳東亮表示，若台灣能爭取到比日本、韓國等主要競爭國更低的稅率，將對台灣產業極為有利。面對工商界的期待，副總統蕭美琴透露，談判團隊仍在華府繼續談判，以拚搏精神、責任感和使命感，爭取貿易平衡和台灣產業利益，且爭取深化台美科技、經濟、產業合作的機會。

力守貿易平衡與產業利益

蕭美琴說，台灣過去多是被動因應全球變化，現在則是主動盤點手上握有的籌碼、政策，以及與國際結合的空間，台灣產業已奠定一定基礎，近年在全球產業布局、風險分散和全球化過程中，台灣在各領域建構新的夥伴關係。

她表示，除美國外，台灣近年推動新南向政策，也分別與英國、加拿大等國簽訂貿易與經濟夥伴協定，開拓新機會；近期許多來台訪問的國際友人，在現今國際變局與亂流下，對於深化與台灣夥伴關係的意願也更加積極與強烈。

吳東亮：要對台灣經濟韌性有信心

蕭美琴強調，我國談判團隊幾乎是二十四小時日以繼夜的努力，爭取貿易平衡和台灣產業利益，並深化未來台美在科技、經濟產業等領域的合作機會；「政府有信心也有責任，讓台灣在全球新局中發光發熱，成為國際值得信賴的合作夥伴」。

吳東亮表示，台灣出口力道暢旺，下半年雖面臨匯率、關稅挑戰，經濟成長可能趨緩，但也不用太悲觀，要對台灣的經濟韌性有信心，期盼稅率低於日本、韓國等競爭對手國，那對台灣就是大好消息。

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