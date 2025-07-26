參考美日協議結果 中經院估台關稅15～20％

中經院院長連賢明昨表示，中經院幾個月前就預測台灣的關稅估是15到20％，目前仍對此抱持相當信心。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國宣布對日本關稅下修到十五％，而日本承諾將對美投資五五○○億美元，並開放其國內市場。中經院院長連賢明昨表示，美日談成關稅協議，對台灣談判應會造成新的標準和壓力，美國可能也會要求台灣盡量開放市場，中經院幾個月前就預測台灣的關稅估是十五到二十％，目前仍對此抱持相當信心。

外界擔憂，日本祭出這麼高額的投資，才換到十五％的稅率，台灣要「讓利」多少才能降低對等關稅？

請繼續往下閱讀...

台積電擴大赴美投資 有利我方談判

連賢明分析，日本市場規模本就比台灣大，人口也是台灣的五倍之多，五五○○億美元雖然看起來可觀，但若除以五，壓力就小很多。例如，台積電已宣布要在美國投資一六五○億美元，這對台灣談判上非常有利，每個國家都有不同的優勢和規模，希望外界能對台灣談判團隊有更多信心。

中經院昨也公布「二○二五上半年台灣採購經理人營運展望調查」，製造業預估今年營收較去年減少一．五五％，採購價格卻微幅攀升○．二％，並預期全年平均銷售價格與產能利用率則皆呈現負成長，年增率分別為負○．四九％與負二．八七％。

另調查今年上半年製造業經理人最關注的總經議題，前五大直接或間接都與美國總統川普政策動向有關，依序為匯率波動、川普的貿易政策、美國經濟走勢、國際能源及原物料價格、美國利率貨幣政策。

台經院上修全年經濟成長率至3.02％

此外，台經院昨發布最新經濟預測，考量上半年外需與民間投資表現優於預期，但民間消費動能相對疲弱，上修全年經濟成長率預估值到三．○二％。

對於美國對各國關稅逐步放榜，台經院景氣預測中心主任孫明德強調，川普宣布的那天才是談判的開始，而不是最後答案，後面都可以再談，最壞情況已在四、五月過去了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法