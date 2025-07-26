晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

參考美日協議結果 中經院估台關稅15～20％

2025/07/26 05:30

中經院院長連賢明昨表示，中經院幾個月前就預測台灣的關稅估是15到20％，目前仍對此抱持相當信心。（資料照）中經院院長連賢明昨表示，中經院幾個月前就預測台灣的關稅估是15到20％，目前仍對此抱持相當信心。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國宣布對日本關稅下修到十五％，而日本承諾將對美投資五五○○億美元，並開放其國內市場。中經院院長連賢明昨表示，美日談成關稅協議，對台灣談判應會造成新的標準和壓力，美國可能也會要求台灣盡量開放市場，中經院幾個月前就預測台灣的關稅估是十五到二十％，目前仍對此抱持相當信心。

外界擔憂，日本祭出這麼高額的投資，才換到十五％的稅率，台灣要「讓利」多少才能降低對等關稅？

台積電擴大赴美投資 有利我方談判

連賢明分析，日本市場規模本就比台灣大，人口也是台灣的五倍之多，五五○○億美元雖然看起來可觀，但若除以五，壓力就小很多。例如，台積電已宣布要在美國投資一六五○億美元，這對台灣談判上非常有利，每個國家都有不同的優勢和規模，希望外界能對台灣談判團隊有更多信心。

中經院昨也公布「二○二五上半年台灣採購經理人營運展望調查」，製造業預估今年營收較去年減少一．五五％，採購價格卻微幅攀升○．二％，並預期全年平均銷售價格與產能利用率則皆呈現負成長，年增率分別為負○．四九％與負二．八七％。

另調查今年上半年製造業經理人最關注的總經議題，前五大直接或間接都與美國總統川普政策動向有關，依序為匯率波動、川普的貿易政策、美國經濟走勢、國際能源及原物料價格、美國利率貨幣政策。

台經院上修全年經濟成長率至3.02％

此外，台經院昨發布最新經濟預測，考量上半年外需與民間投資表現優於預期，但民間消費動能相對疲弱，上修全年經濟成長率預估值到三．○二％。

對於美國對各國關稅逐步放榜，台經院景氣預測中心主任孫明德強調，川普宣布的那天才是談判的開始，而不是最後答案，後面都可以再談，最壞情況已在四、五月過去了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財