澳洲開放美牛 川普警告他國跟進

美國總統川普24日表示，澳洲已同意讓美國牛肉進入當地市場，並對其他拒絕美牛的國家提出警告。（中央社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕為利於與美國關稅談判，澳洲鬆綁生物安全規則，將開放美牛進口，美國總統川普二十四日表示，已對其他拒絕美牛的國家提出警告。與此同時，他表示，如果其他國家像日本一樣，投資美國龐大金額，將可換得關稅調降。

日本對美大幅投資換關稅15％ 喊話他國可比照「花錢降關稅」

路透報導，進口美國產品多過出口的澳洲，正面臨美國十％關稅、五十％鋼鋁關稅，以及二○○％藥品關稅威脅。當被詢及開放美牛進口，是否有助於與美達成貿易協議，澳洲貿易部長法雷爾說，「我不太確定」。

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川普在「真實社群」發文說：「我們將大量牛肉銷往澳洲，這是美牛為全世界最安全、最優質肉品無可否認的證明，其他拒絕我們絕佳牛肉的國家已被警告。」

美貿易代表：澳洲降低貿易壁壘里程碑

美國貿易代表葛里爾聲明說，「澳洲此舉是降低貿易壁壘，確保美國農民市場准入的重大里程碑」。

分析師認為，澳洲此舉不會大幅增加美牛進口，因為澳洲是主要牛肉出口國，而美國雖是全球最大牛肉生產國，卻也是主要進口國。數據顯示，去年澳洲出口四十萬公噸、相當於二十九億美元的牛肉至美國，而美國僅二九六公噸牛肉出口至澳洲。

美國近日與日本達成貿易協議，日本關稅從二十五％降至十五％，而日本承諾對美國投資五五○○億美元，並開放汽車、卡車、稻米與其他農產品市場，川普二十四日面對其他國家是否能花錢降關稅的提問時回應：「是的，我允許這麼做。」

川普說，經濟開放的價值遠高於日本支付的五五○○億美元，因此經濟開放加上這筆支付，我們降低日本關稅至十五％，所以日本基本上是「花錢買關稅減少」。

多場會議遭取消 南韓談判受挫

南韓談判官員本週在華府遭遇多場會議取消，使其八月一日前達成貿易協議的努力遭到挫折，儘管相關會議未來幾天可再安排，但與日本、菲律賓、印尼與越南形成鮮明對比；八月一日起韓國將面臨二十五％高額關稅。

印度稱有信心在8月前達協議

印度商務部長戈亞爾二十二日表示，有信心在八月一日前與美國達成協議，以避免二十六％對等關稅。他說，與美國商務部長盧特尼克進行了一些愉快交流。彭博報導，針對美國要求印度進一步開放農業與乳業市場，雙方仍僵持不下。

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