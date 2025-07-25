力挺生技創新與研發 櫃買舉辦高峰論壇

櫃買中心與元大證券合作，7月24日及25日亞洲生技大展舉辦「台灣生技產業高峰論壇」。（櫃買中心提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕櫃買中心於「2025亞洲生技大展」期間與元大證券合作，7月24日及25日亞洲生技大展會場一館5樓（502及507會議室），舉辦「台灣生技產業高峰論壇」，展現櫃買中心支持台灣生技產業的創新和研發，並見證台灣生技產業的發展歷程與實力；同時也舉辦生技業法說會專場，邀請對象包含各類醫療耗材研發製造廠商太醫（4126）、醫藥品連鎖通路商大樹（6469）、專業生技投控公司晟德(（4123）等。

■太醫（4126）︰

太平洋醫材創立於1977年，專注於醫療用耗材、醫療儀器設備，以及醫院氣體工程的設計、規劃與施工；取得ISO 13485與EU-MDR等多項國際品質認證，整合研發、製造以及銷售於一體，是台灣醫療器材產業的領導品牌。

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產品銷售遍及歐洲、美洲、日本等超過80個國家與地區，深受全球市場與客戶的肯定與信賴；太醫突破傳統製造模式，以人性化設計為核心、以提升醫療品質為使命，致力提供「高品質、高效能、高便利性、安全可靠」的解決方案，協助醫療專業人員提升照護效率，共同守護病患健康。

■大樹（6469）︰

大樹醫藥以「大樹藥局」為品牌，成立於2001年，於2016年掛牌上櫃，是全國第一家由專業藥師團隊領軍的藥局連鎖服務企業，主要經營項目以連鎖藥局門市銷售各式藥品、保健食品、婦嬰用品及收受處方等服務，並跨界寵物零售通路，觸角更延伸至海外，於馬來西亞及中國成立子公司，與當地大型連鎖藥局合作，經營健康保健市場。

由於醫療產業涉及人身安全，加上法令、教育訓練、銷售、服務複雜化，具較高進入障礙，大樹醫藥提供更為現代化健康管理服務，拉大與傳統藥局及其他連鎖體系之差異化服務。

截至今年6月止，大樹醫藥在全台擁有407家藥局門市，營業收入94.5億，是全台最大的處方、婦幼、銀髮藥局。

■晟德（4123）︰

晟德大藥廠創立於1959年，聚焦於水劑藥品的研發與製造，提供多樣化的液體藥品解決方案，滿足臨床上的不同需求，如今晟德已成為全台最具規模之液劑藥品製造商。

2008年，晟德首次涉足投資領域，先後成立了玉晟創投與玉晟生技，投入生技產業的投資與培育；2018年，晟德製藥事業與投資事業都取得了優異的成績，隨著投資事業逐年擴大，為了整合資源與創造綜效，晟德正式轉型成為「專業生技投控」，目標是透過協助被投資公司再定位、併購與出售，打造出高市值之獨角獸企業，並探索新興產業的機會，尋找第二個成長引擎。

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