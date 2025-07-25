財經青紅燈》台灣電商市場太擠了

近年來網路銷售金額成長率明顯趨緩，甚至追不上整體零售市場，台灣電商市場恐怕已經太擠了。（路透檔案照）

不管是酷澎大舉砸錢、淘寶捲土再來、蝦皮不斷擴大店到店布局或是統一入股網家等，業界多以台灣電商滲透率與國際市場相較屬於偏低，認為市場仍大有可為；但從近年來網路銷售金額成長率明顯趨緩，甚至追不上整體零售市場，台灣電商市場恐怕已經太擠了。

相較於中國、英國、南韓等國的電商滲透率超過25%，台灣從疫情前的不到9%，疫情期間快速拉高至逼近14%，網路銷售金額從3355億元幾乎翻倍至6000億元以上，似有直追中韓等國的趨勢；但疫情過後，電商市場競爭更加激烈，網購成長速度卻明顯煞車，滲透率從2022年的13.93%高峰，到2023、2024年持平在13.46%，今年首季更滑落到13.13%，顯示網購已追不上整體零售市場成長。

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業界總習慣以近幾年來網購高速成長且快速「內卷（惡性競爭）」的中韓來類比台灣，其實我們比較像是網購開拓者的美國市場。近10年美國電商滲透率逐步從6%成長到12%，疫情期間爆升至逾3成，隨後又「冷靜」回復到10%到12%，有時甚至跌破10%；別忘了近幾年來具中國血統的希音（Shein）、Temu等跨境電商可是大舉入侵美國，但美國電商滲透率曲線幾乎是平靜無波，只是市場越來越流血內卷。

民主自由的台灣，不像中國消費市場充斥著民族情懷、也不像韓國如此排外，電商市場反而比較像是美國，消費者選擇來決定市場競爭的輸贏；但只要您在各大社群平台輸入「某甲殼節肢物種」、「某快速配送衝上外天空」的電商名稱，就可見到一推賣家與商家，怒噴這些跨境電商是「先養肥後收割店家」、「破壞商家經銷秩序」等罵聲不止，台灣電商市場不止太擠了、也越來越胡亂來了。（高嘉和）

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