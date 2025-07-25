晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》台灣電商市場太擠了

2025/07/25 05:30

近年來網路銷售金額成長率明顯趨緩，甚至追不上整體零售市場，台灣電商市場恐怕已經太擠了。（路透檔案照）近年來網路銷售金額成長率明顯趨緩，甚至追不上整體零售市場，台灣電商市場恐怕已經太擠了。（路透檔案照）

不管是酷澎大舉砸錢、淘寶捲土再來、蝦皮不斷擴大店到店布局或是統一入股網家等，業界多以台灣電商滲透率與國際市場相較屬於偏低，認為市場仍大有可為；但從近年來網路銷售金額成長率明顯趨緩，甚至追不上整體零售市場，台灣電商市場恐怕已經太擠了。

相較於中國、英國、南韓等國的電商滲透率超過25%，台灣從疫情前的不到9%，疫情期間快速拉高至逼近14%，網路銷售金額從3355億元幾乎翻倍至6000億元以上，似有直追中韓等國的趨勢；但疫情過後，電商市場競爭更加激烈，網購成長速度卻明顯煞車，滲透率從2022年的13.93%高峰，到2023、2024年持平在13.46%，今年首季更滑落到13.13%，顯示網購已追不上整體零售市場成長。

業界總習慣以近幾年來網購高速成長且快速「內卷（惡性競爭）」的中韓來類比台灣，其實我們比較像是網購開拓者的美國市場。近10年美國電商滲透率逐步從6%成長到12%，疫情期間爆升至逾3成，隨後又「冷靜」回復到10%到12%，有時甚至跌破10%；別忘了近幾年來具中國血統的希音（Shein）、Temu等跨境電商可是大舉入侵美國，但美國電商滲透率曲線幾乎是平靜無波，只是市場越來越流血內卷。

民主自由的台灣，不像中國消費市場充斥著民族情懷、也不像韓國如此排外，電商市場反而比較像是美國，消費者選擇來決定市場競爭的輸贏；但只要您在各大社群平台輸入「某甲殼節肢物種」、「某快速配送衝上外天空」的電商名稱，就可見到一推賣家與商家，怒噴這些跨境電商是「先養肥後收割店家」、「破壞商家經銷秩序」等罵聲不止，台灣電商市場不止太擠了、也越來越胡亂來了。（高嘉和）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財